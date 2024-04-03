الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

7 قوافل طبية لأهالي قرى المنيا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية لأهالي القرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

 

حيث اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على مواصلة مديرية الصحة ، فى تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية والعلاجية بالقري الأكثر احتياجاً ،  بجميع مراكز المحافظة ، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبّد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، فى إطار الإهتمام بصحة المواطنين.

 

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن المديرية نفذت 7 قوافل طبية بقرى المنيا ، خلال شهر مارس الماضي، شملت قري ، ( سرير مفتاح- ادمو- قرية8) بمركز المنيا ، وقرى ( داقوف - العور- دفش- اسطال) ، بمركز سمالوط  شمال المنيا ، مضيفا  ، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و787 حالة ، فى تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والاشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

 

أوضح وكيل الوزارة ، أنه تم إجراء 1630 تحليلا متنوعاً وموجات صوتيه ، لعدد 45 حالة ، و48 أشعة سينية ، و 715 كشف مبكر للضغط والسكر ، و 567 حالة تحويل داخلى ، وتحويل للمستشفى عدد 77 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة  ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 852 متردداً .

مجانا ...  7 قوافل طبية لأهالي قرى المنيا 

 

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية لأهالي القرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

حيث اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على مواصلة مديرية الصحة ، فى تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية والعلاجية بالقري الأكثر احتياجاً ،  بجميع مراكز المحافظة ، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبّد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، فى إطار الإهتمام بصحة المواطنين.

 

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن المديرية نفذت 7 قوافل طبية بقرى المنيا ، خلال شهر مارس الماضي، شملت قري ، ( سرير مفتاح- ادمو- قرية8) بمركز المنيا ، وقرى ( داقوف - العور- دفش- اسطال) ، بمركز سمالوط  شمال المنيا ، مضيفا  ، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و787 حالة ، فى تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والاشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

 

أوضح وكيل الوزارة ، أنه تم إجراء 1630 تحليلا متنوعاً وموجات صوتيه ، لعدد 45 حالة ، و48 أشعة سينية ، و 715 كشف مبكر للضغط والسكر ، و 567 حالة تحويل داخلى ، وتحويل للمستشفى عدد 77 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة  ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 852 متردداً .

 

وكانت مديرية الصحة برئاسة  السيد الدكتور محمد حسنين  وكيل الوزارة، قامت بتنفيذ  قافلة طبية علاجية  مجانية  بقرية دفش ، إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط، حيث تم توقيع الكشف الطبى علي  1709 حالة مترددة ، وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة  بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات .

 

واوضح وكيل الوزارة  ، ان توزيع الحالات شمل ، عدد  379 حالة جراحة ؛ 417 حالة اطفال ؛ عدد  338  باطنة  ؛ عدد 103 نساء ؛ عدد  74 اسنان ؛ عدد 158  جلدية ؛ 166  أنف وأذن ؛ 74 تنظيم اسرة ، عمل عدد 237  تحاليل مختلفة ، و 7 حالات  موجات صوتية ،  و 6 حالات  اشعة عادية ، كشف مبكر للضغط والسكر ، لعدد 140  متردد  ، و خلع اسنان لعدد  5 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى عدد 13 حالة لإستكمال العلاج ،  و عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 114 متردد.

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