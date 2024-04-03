تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية لأهالي القرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

حيث اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على مواصلة مديرية الصحة ، فى تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية والعلاجية بالقري الأكثر احتياجاً ، بجميع مراكز المحافظة ، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبّد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، فى إطار الإهتمام بصحة المواطنين.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن المديرية نفذت 7 قوافل طبية بقرى المنيا ، خلال شهر مارس الماضي، شملت قري ، ( سرير مفتاح- ادمو- قرية8) بمركز المنيا ، وقرى ( داقوف - العور- دفش- اسطال) ، بمركز سمالوط شمال المنيا ، مضيفا ، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و787 حالة ، فى تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والاشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

أوضح وكيل الوزارة ، أنه تم إجراء 1630 تحليلا متنوعاً وموجات صوتيه ، لعدد 45 حالة ، و48 أشعة سينية ، و 715 كشف مبكر للضغط والسكر ، و 567 حالة تحويل داخلى ، وتحويل للمستشفى عدد 77 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 852 متردداً .

مجانا ... 7 قوافل طبية لأهالي قرى المنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية لأهالي القرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

حيث اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على مواصلة مديرية الصحة ، فى تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية والعلاجية بالقري الأكثر احتياجاً ، بجميع مراكز المحافظة ، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبّد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، فى إطار الإهتمام بصحة المواطنين.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن المديرية نفذت 7 قوافل طبية بقرى المنيا ، خلال شهر مارس الماضي، شملت قري ، ( سرير مفتاح- ادمو- قرية8) بمركز المنيا ، وقرى ( داقوف - العور- دفش- اسطال) ، بمركز سمالوط شمال المنيا ، مضيفا ، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و787 حالة ، فى تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والاشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

أوضح وكيل الوزارة ، أنه تم إجراء 1630 تحليلا متنوعاً وموجات صوتيه ، لعدد 45 حالة ، و48 أشعة سينية ، و 715 كشف مبكر للضغط والسكر ، و 567 حالة تحويل داخلى ، وتحويل للمستشفى عدد 77 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 852 متردداً .

وكانت مديرية الصحة برئاسة السيد الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، قامت بتنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية دفش ، إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط، حيث تم توقيع الكشف الطبى علي 1709 حالة مترددة ، وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات .

واوضح وكيل الوزارة ، ان توزيع الحالات شمل ، عدد 379 حالة جراحة ؛ 417 حالة اطفال ؛ عدد 338 باطنة ؛ عدد 103 نساء ؛ عدد 74 اسنان ؛ عدد 158 جلدية ؛ 166 أنف وأذن ؛ 74 تنظيم اسرة ، عمل عدد 237 تحاليل مختلفة ، و 7 حالات موجات صوتية ، و 6 حالات اشعة عادية ، كشف مبكر للضغط والسكر ، لعدد 140 متردد ، و خلع اسنان لعدد 5 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى عدد 13 حالة لإستكمال العلاج ، و عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 114 متردد.