الشناوي يسابق الزمن للحاق بمواجهة الزمالك في السعودية

رغم تضاؤل فرصه

يسابق محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، الزمن للحاق بمواجهة الزمالك المحدد لها يوم 15 ابريل الجاري المؤجلة من الاسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز، رغم تضاؤل فرصه في العودة خلال تلك الفترة.

وعاد الشناوي للمشاركة في التدريبات امس الثلاثاء، بعد التعافي من الإصابة في الكتف التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار.

ويرغب الشناوي بشدة في الوصل لاعلي معدلات الجاهزة البدنية والفنية للمشاركة في المباريات قبل لقاء القمة المزمع إقامته في السعودية وفقا للاتفاق مع اتحاد الكرة والشركة الراعية المسابقة والأندية المصرية.

وينتظر الشناوي رؤية الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، وفقا للفحوصات التي سيحصل لها اللاعب بعد اسبوع، لتحديد موعد مشاركته في المباريات.

ويحاول الشناوي استعادة مكانه في التشكيل الأساسي للفريق في اسرع وقت، بالرغم من تألق الحارس الشاب مصطفي شوبير الذي تحمل المسئولية في الفترة الأخيرة وقدم مستوى مميز للغاية.

والمقرر أن يلعب الأهلي مع الزمالك مباراتين في بطولة الدوري الممتاز، حيث ستقام مباراة الجولة الأولى يوم 15 أبريل الجاري في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة، على أن تقام مباراة الدور الثاني يوم 25 يونيو المقبل.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي، عن ترحيبه بإقامة مباراتي القمة في السعودية، بشرط توفير الوقت الكافي للاستعداد قبل المباريات الأفريقية.

ويواصل الأهلي تدريباته بملعب مختار التتش بالجزيرة مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا بهدف نظيف خارج مصر، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وحصل الأهلي علي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مشجع في لقاء سيمبا القادم.