إدراج مجلة كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط على بنك المعرفة المصري

شهدت كلية التربية النوعية اليوم الأربعاء الموافق ٣ أبريل؛ افتتاح مقر مجلتها العلمية " حوار جنوب- جنوب"، والاحتفال بإدراجها عبر منصة المجلات العلمية؛ ببنك المعرفة المصري.

وثمن الدكتور أحمد المنشاوى؛ هذه الخطوة العلمية الجديدة لكلية التربية النوعية؛ والتي تعد مؤشرا على الارتقاء بالبحث العلمي في مجالات التربية النوعية، مشيرا إلى أن المجلة صدرت عام ٢٠١٨؛ وهى مجلة علمية( ورقية وإلكترونية) محكمة، ويتم إصدارها في أربع أعداد سنوية (يناير - أبريل - يوليو - أكتوبر)، مؤكداً أن إدارة الجامعة، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المجلات العلمية للكليات والأقسام والمراكز العلمية والبحثية، وزيادة تواجدها على مواقع النشر البحثية الدولية المختلفة؛ باعتبارها أداة مهمة؛ من أدوات تعزيز تصنيف الجامعة، ورفع معامل تأثيرها على المستوى المحلي والإقليمي؛ وذلك ضمن استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الارتقاء بالبحث العلمي؛ وتشجيع النشر الدولي كماً وكيفاً.

وافتتح الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ مقر مجلة" حوار جنوب- جنوب" داخل كلية التربية النوعية، وذلك بحضور الدكتور وجدي نخلة عميد الكلية، والدكتورة ناريمان سعيد إسحق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ياسمين الكحكى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالباسط وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية من مختلف الأقسام.



وتقدم الدكتور جمال بدر؛ بخالص التهنئة لأسرة الكلية، وإسرة تحرير مجلة" حوار جنوب- جنوب"؛ موجهاً بضرورة تعزيز التعاون البحثي بين كلية التربية النوعية بالجامعة، ونظيراتها من الكليات الأخرى على الصعيد المحلي والدولي؛ مما ينعكس فى تطوير الأساليب البحثية، والخروج بمنتج بحثي متكامل يكون له تأثير دولي؛ ويساهم فى رفع تصنيف الجامعة.

وأوضح الدكتور وجدي نخلة، أن مجلة"حوار جنوب - جنوب" تصدر عن كلية التربية النوعية؛ وتعني بنشر الدراسات والبحوث العلمية والإنسانية والتكنولوجية،" وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، وملخصات الرسائل الجامعية والبحوث النظرية والتطبيقية، والدراسات التجريبية الذاتية في مجالات؛ التربية، والتربية النوعية.

وأشارت الدكتورة ناريمان سعيد؛ أن المجلة تسهم فى إبراز الأبحاث العلمية المتميزة للكلية، وتوسيع نطاق نشرها دولياً، بعد تقييمها وتحكيمها، مما يجعل المجلة لها مرجعية علمية للباحثين في مجالات التربية النوعية، موجهة خالص الشكر لإدارة الجامعة؛ لحرصها على توفير كافة أوجه الدعم للباحثين، وتذليل كافة المعوقات التى تواجههم فى مسيرتهم البحثية.

وتضم إسرة تحرير المجلة كلاً من؛ الدكتور وجدى نخلة عميد الكلية ورئيس تحرير المجلة، الدكتورة ناريمان سعيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وسكريتير تحرير المجلة، وأعضاء التحرير وهم؛الدكتورة ياسمين الكحكى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالباسط وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية، والدكتورة زينب محمد أمين أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة المنيا.