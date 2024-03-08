قبل إعلان نتائج «البيطريين».. مؤشرات تؤكد فوز مجدى حسن بمقعد النقيب

ساعات وتعلن اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للبيطريين برئاسة الدكتور ناجى سلام، وتشير نتائج الفرز الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء البيطريين، الذين شاركوا بانتخابات التجديد النصفى، يوم 6 مارس، حيث تقدم الدكتور مجدى حسن على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين فيما أشارت عمليات الفرز إلى فوز المرشحين فوق الـ15 عاماً، وجاء كل من د. الحسينى محمد عوض ود. أحمد محمد مسعد طنطاوى ود. سامى عبدالغنى عبدالرسول كما فاز بعضوية أقل من 15 عام كل من د. محمود حمدى فريد ود. ياسمين احمد أبوالخير ود. محمود على إسماعيل.

ووفقاً للمصادر فقد أظهرت نتيجة المؤشرات حسم مقعد قطاع شرق الدلتا د. سارة عطا الله، وفاز بمقعد وسط الدلتا د. محمد الشاطبى، أما مقعد غرب الدلتا فحصدته د. إيمان ماهر، وعلى قطاع القاهرة والجيزة وحصل د. رامى فتحى، على أعلى أصوات، وفاز بمقعد قطاع شمال الصعيد د. أيمن حلمى، أما جنوب الصعيد فقد فاز بالتزكية د. أحمد خيرى.

وجرت انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين بناء على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وقرار مجلس النقابة بتاريخ 16 فبراير 2024، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.