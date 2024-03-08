مؤتمر صحفى لإعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين.. الأحد

قررت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور ناجى سلام، عقد مؤتمر صحفى، فى الثانية من ظهر يوم الأحد المقبل، الموافق 10 مارس 2024، بمقر دار المهن الطبية، لإعلان النتائج الرسمية للانتخابات، وذلك بحضور الهيئة القضائية المُشرفة على العملية الانتخابية.

وستُعلن اللجنة نتائج انتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.