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الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مؤتمر صحفى لإعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين.. الأحد

نقابة الأطباء البيطريين
نقابة الأطباء البيطريين

قررت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور ناجى سلام، عقد مؤتمر صحفى، فى الثانية من ظهر يوم الأحد المقبل، الموافق 10 مارس 2024، بمقر دار المهن الطبية، لإعلان النتائج الرسمية للانتخابات، وذلك بحضور الهيئة القضائية المُشرفة على العملية الانتخابية.

وستُعلن اللجنة نتائج انتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

الجريدة الورقية