نقابة النيابات والمحاكم تكرم حفظة القرآن الكريم

أقامت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي احتفالية تكريم أبناء العاملين بنيابات ومحاكم الفيوم من حفظة القرآن الكريم.

كما قامت نقابة العاملين بنيابات ومحاكم الفيوم وفي حضور المستشار إيهاب محمد همت بتكريم رئيس النقابة العامة كريم عبدالباقي، ومنحه درع النقابة، والذي أكد أن الفترة القادمة سوف تكون شاهدة علي ميلاد نقابة جديدة قادرة علي تلبية طموحات الاعضاء ورعاية مصالحهم رعاية كاملة.

قال كريم عبدالباقي: النقابة لن تكتفي برعاية الاعضاء فقط ولكن توسيع دائرة الاهتمام لتشمل أبناء العاملين، وتكريم البراعم من حفظة القرآن الكريم هو تأسيس لجيل يحتاج إلي دعم معنوي أكثر من مادي حتى نحصنهم من الأفكار الهدامة وحتى يكون خير العون والسند لوطنهم في المستقبل وربما نشهد الفترة القادمة تأسيس لجنة تعمل علي رعاية أبناء العاملين وتسليط الضوء من خلال وسائل الإعلام علي النجاحات التي يحققونها في مختلف المجالات سواء العلمية أو الأدبية وكذلك مجال الرياضة.



