تكريم الطلاب المتفوقين في حفظ القرآن الكريم بمنيا القمح

كرم الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، الطلاب المتفوقين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم بمعهد الجديدة الابتدائي التابع لإدارة منيا القمح التعليمية.

حضر حفل التكريم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، ومدير الإدارة وجمع من موجهي وشيوخ المعاهد وأفراد المجتمع المدني من قرية الجديدة وأولياء الأمور.

وخلال الحفل ألقى رئيس المنطقة كلمة تحدث فيها عن فضل القرآن الكريم وحفظه وتلاوته، مناشدا الطلاب بالاهتمام والمحافظة على دوام حفظ القرآن الكريم؛ ليكون لهم نورًا وهداية ويساعدهم على تفوقهم فى دراستهم ودعا لهم بالمستقبل الباهر.

وفي سياق آخر، انطلقت مطلع الأسبوع الجاري منافسات مسابقة الأزهري الصغير بمقر ديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية، والتي تأتي للعام السادس على التوالي للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م

وأشار الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن المسابقة تستهدف أطفال الروضة بمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية (العادية، والنموذجية، والخاصة) بالإدارات التعليمية كافة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف، واهتمامه بتلاميذ رياض الأطفال، وتنشئتهم التنشئة الصحيحة في هذه المرحلة العمرية المهمة (مرحلة رياض الأطفال) وهي تلك المرحلة التي تتفتح فيها نوافذ الفرص للتعلم والاكتشاف، وتُنمى فيها المهارات العقلية والاجتماعية.

وذكر أن المسابقة يتنافس فيها قرابة ٢٠٠٠٠ تلميذ وتلميذة في حفظ " جزئي عم، وتبارك"، إلى جانب حفظ عشرة أحاديث نبوية شريفة.

وأكدت دعاء عزت، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، أن المنطقة تشهد الاختبارات هذا العام إلكترونية وموثقة بالصوت والصورة لضمان الشفافية، على أن يتم تصعيد أفضل التلاميذ من كل إدارة تعليمية، بعدها تقوم لجان المنطقة طبقًا للضوابط الواردة من الإدارة العامة لرياض الأطفال؛ بإختيار عشرة أطفال لتكريمهم بديوان عام المنطقة، ثم اختيار ثلاثة أطفال للمنافسة على مستوى الجمهورية.