تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز التنمية الشبابية بالعاشر

احتفل مركز التنمية الشبابية بمدينة العاشر من رمضان، بأبنائه من حفظة القرآن الكريم، بحضور مجدي ماضي مدير عام إدارة شباب العاشر، ويسين عبد الحميد يسين رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحرية، وإبراهيم مهدي رئيس مجلس إدارة المركز، ومحمود سري مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة وجمهور غفير.

استهل الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة عطرة للقرآن الكريم بصوت الشيخ إسلام محمد عادل، ثم صعد فريق ذوي الهمم قادرون بإختلاف من أبناء المركز، حيث قدموا عددا من الفقرات الاستعراضية الغنائية بأداء حركي رائع، فقدموا «الليلة الكبيرة، المسحراتي».

وتم تكريم الفائزين من أبناء مركز التنمية الشبابية، والفائزين في تصفيات المسابقة على مستوى المحافظة، عبد الرحمن محمود محمد الفائز بالمركز الأول، ومنة الله خضر حسين، وتسلما الهدايا ومبلغ مالي هدية مقدمة من شخص كريم سلمه لهما مجدي ماضي مدير إدارة الشباب، ثم تحدث الشيخ سامح عثمان في كلمة موجزة عن فضل حفظ القرآن، وتكريم الفائزين، وتسليم الجوائز وشهادات التقدير لحفظة القرآن الكريم كاملا، ثم حفظة نصف القرآن «١٥ جزءا» ثم باقي الفائزين إلى حفظة ٥ أجزاء وعددهم الإجمالي ٨٦ عضو من أبناء المركز.

تأتي هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، ومجدي ماضي مدير عام إدارة شباب العاشر.

وفي سياق متصل، نظم مركز شباب الشمس بمدينة العاشر من رمضان، حفلًا لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور الشيخ سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة الاسلامية بالأزهر الشريف، والشيخ أحمد يوسف المشرف العام على إدارة أوقاف العاشر من رمضان، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات العمل العام بالعاشر.

استهل الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة عطرة للقرآن الكريم بصوت أصغر قارئ ومبتهل عبد الرحمن الشرقاوي الحاصل على المركز الأول على الجمهورية والعالم في مسابقة حفظ القرآن الكريم لـ ٣ سنوات متتالية، ثم تبعها كلمة للمستشار هشام رويشد رئيس مجلس إدارة المركز الذي رحب بالضيوف والحضور، ثم تتابعت الكلمات للشيخ سعيد عامر الذي هنأ حفظة القران الكريم على ما ينالوه من شرف ومكانة عظيمة، وتم الإعلان عن رحلة عمرة لأحد الفائزين عن طريق القرعة، وفازت بها "رحاب عبد النبي أحمد يوسف" وهي الحاصلة على المركز الأول بين المتسابقين جميعا، وتعالت أصوات الزغاريد والتهاني للمتسابقة وذويها.