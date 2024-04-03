بعثة سيمبا تصل القاهرة استعدادا لمباراة الأهلي

وصلت بعثة نادي سيمبا التنزاني، منذ قليل إلى القاهرة في إطار استعدادتها لمواجهة الأهلي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وأنتصر الأهلي على سيمبا في الذهاب بنتيجة 1-0 سجله اللاعب أحمد نبيل كوكا والتي جمعت بينهما بتنزانيا يوم الجمعة الماضية.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

وتبدأ مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبلة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا على ستاد القاهرة الدولي، ويسعى المارد الأحمر للحفاظ على النتيجة أو تسجيل هدف لتعقيد الأمور على الفريق التنزاني والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.



