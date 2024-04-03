الأربعاء 03 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة سيمبا تصل القاهرة استعدادا لمباراة الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

وصلت بعثة نادي سيمبا التنزاني، منذ قليل إلى القاهرة في إطار استعدادتها لمواجهة الأهلي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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بعثة سيمبا تصل القاهرة استعدادا لمباراة الأهلي

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الجمعة المقبل .. الأهلي يستضيف سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا

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نجم الأهلي السابق: مصطفى شوبير كلمة السر في الفوز على سيمبا


وأنتصر الأهلي على سيمبا في الذهاب بنتيجة 1-0 سجله اللاعب أحمد نبيل كوكا والتي جمعت بينهما بتنزانيا  يوم الجمعة الماضية.

 

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

وتبدأ مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبلة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتقام مباراة الأهلي وسيمبا على ستاد القاهرة الدولي، ويسعى المارد الأحمر للحفاظ على النتيجة أو تسجيل هدف لتعقيد الأمور على الفريق التنزاني والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.


 

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