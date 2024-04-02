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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: مصطفى شوبير كلمة السر في الفوز على سيمبا

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن فوز الفريق الأحمر على سيمبا التنزاني في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كان مستحق.

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وقال الحديدي فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "مصطفى شوبير تألق مع الأهلي أمام سيمبا وأنقذ الفريق في عدة هجمات ومستواه يرتفع من مباراة إلى أخرى وأتمنى أن يستمر على هذا المستوى المميز".

وأضاف: "كولر تعلم من أخطاء الماضي ودرس فريق سيمبا بشكل جيد قبل مواجهته وهذا ما ظهر خلال اللقاء".

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