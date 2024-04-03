إنجازات الثقافة تحت قيادة الرئيس السيسي (شاهد)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان « إنجازات الثقافة في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي»، لافتًا أن الجمهورية الجديدة، لم تكن فقط لبناء عاصمة أو برلمان جديد، بل اهتمام بناء الإنسان المصري وهو الأولوية.

بناء الإنسان المصري فكريًا وثقافيًا وعلميًا

وأشار التقرير، أن بناء الإنسان المصري فكريًا وثقافيًا وعلميًا وُضع في مقدمة الدولة المصرية خلال حكم الرئيس السيسي الذي راهن على وعي الواطن المصري وحرصه على تربية جيل جديد على شغف بالعلم والثقافة.

وشهد قطاع الثقافة في مصر تحولًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًان حيث تم تنفيذ أكثر من 201 مشروع ثقافي على مستوى الجمهورية بتكلفة مالية تجاوزت 7.5 مليار جنيه، وتم الإنتهاء من 156 مشروعًا بما في ذلك إعادة افتتاح دار الكتب بباب الخلق وإنشاء مُتحفات ومعاهد ثقافية جديدة.

100 ألف نشاط ثقافي في المناطق الحدودية

وتم تنفيذ أكثرمن 100 ألف نشاط ثقافي في المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا بما في ذلك برامج الدمج الثقافي وتدريب المرأة على الحرف والأشغال اليدوية، وايضا تم تنظيم 1000 ليلة عرض في 20 محافظة لمسرح المواجهة والتجوال بعرض 3500 عرض مسرحي و70 ألف ندوة تثقيفية.

وشهد معرض الكتاب الدولي لعام 2023، نقلة حضارية كبيرة، حيث شهد إقبالًا تاريخيًا من الناشرين والزوار، وأكدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الثقافة المصرية شهدت اهتمامًا بالغًا خلال فترة حكم الرئيس السيسي، وتم التركيز على توسيع المراكز الثقافية.

يذكر أن وزير الثقافة، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية فنية في التاسعة مساء السبت المقبل 6 أبريل، على مسرح السامر بالعجوزة، بمناسبة ليلة القدر.

ويشارك بالاحتفالية شيخ المداحين أحمد الكحلاوي، وينشد باقة من الابتهالات والأناشيد الدينية، إلى جانب عرض فني لفرقة التنورة التراثية.

الاحتفالية تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدم مجانا للجمهور، وتأتي استكمالا لبرنامج رمضاني حافل قدمته هيئة قصور الثقافة ضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، وتضمن فعاليات تنوعت بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيريا غفيرا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظات.

ويشار أن مسرح السامر يشهد حاليا العرض المسرحي "الدر المكنون" لفرقة السامر المسرحية، وقدمته قصور الثقافة ضمن احتفالات ليالي رمضان، ويستمر عرضه يوميًا بالمجان حتى الجمعة المقبل 5 أبريل، ويحكي قصة ثلاثة من الصحابة، فكرة وإخراج إهداء ياسر صادق، تأليف وأشعار سراج الدين عبد القادر، وألحان محمد عزت، بطولة هاني كمال، ياسر الزنكلوني، جلال عثمان، محمد النبوي، خالد محروس، إيهاب عز العرب، أحمد شعراوي، عبدالله مهنا، عبدالغني السعيد، جنا خليل، محمد عاشور، نجلاء عامر، لمياء العبد، هبة سليمان، همام تمام، إسماعيل شعراوي، خالد عبد الموجود.