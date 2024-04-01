وزيرة الثقافة تلتقي سفير جمهورية كازاخستان لبحث آليات دعم التعاون

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، السفير خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان لدى القاهرة، لبحث آليات دعم التعاون الثقافي بين الجانبين.

وزيرة الثقافة تلتقي سفير جمهورية كازاخستان

نيفين الكيلاني: نتطلع إلى أن تشهد المرحلة المقبلة إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات والأيام الثقافية المشتركة.

حيث أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بزيارة السفير الكازاخي الهادفة لتعميق وتكثيف التعاون الثقافي القائم بين البلدين، مؤكدة أهمية وقوة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين على الصعيدين الحكومي والشعبي، مُؤكدة حرص وزارة الثقافة المصرية، مواصلة التعاون الثقافي الجاد والبناء مع الجانب الكازاخي.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن العلاقات الثقافية بين الجانبين شهدت زخمًا كبيرا خلال الفترة الماضية، مُعربة عن تطلعاتها بأن تشهد المرحلة المقبلة إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات والأسابيع الثقافية المشتركة.

كما أكد السفير الكازاخي، حرص بلاده على تعزيز التبادل الثقافي مع وزارة الثقافة خاصة بعد النجاح الذي شهدته أيام الثقافة لجمهورية كازاخستان فى مصر يونيه الماضي،

مؤكدا أهمية استثمار القوة الناعمة في دعم العلاقات المصرية الكازاخية القائمة بين الجانبين، بالعديد من المجالات، ومنها الثقافي، مؤكدًا أهمية مواصلة جهود التعاون لإحداث التقارب المنشود بين الجانبين، واستثمارًا لما تزخر به الدولتان من تراث حضاري ثقافي عريق.

وزيرة الثقافة تلتقي سفير جمهورية كازاخستان

الصوم والتنمية البشرية في ندوة لدار الكتب والوثائق



من ناحية أخرى، شاركت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، بندوتها الثانية ضمن فعاليات برنامج أهلا رمضان الذى ينظمه المركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة. انعقدت الندوة تحت عنوان "الصوم والتنمية البشرية".

و تحدثت فيها د. عصمت خورشيد مدير مركز الخدمة العامة للتنمية البشرية ومدرس بقسم رياض الأطفال- كلية التربية جامعة طنطا

وأدارتها الباحثة ا. ولاء محمد " مدير الحديقة الثقافية للطفل التابع للمركز القومي لثقافة الطفل"، و ا. أحمد عبدالعليم ( الباحث بالمركز القومي لثقافة الطفل).

وقد أكدت د. عصمت خورشيد على أهمية الصوم للإنسان ، ثم تطرقت للحديث عن التنمية البشرية لتوعية الحاضرين من الأسر والشباب بها وأهميتها في تنمية الذات وتنمية مهارات الإنسان بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة من الناحية الذهنية و النفسية والمهارية والاجتماعية والثقافية. وأكدت على دور الآباء في تطوير مهارات ومواهب أبنائهم ، و أشارت إلى أهمية التنمية البشرية للشباب في جميع التخصصات من الجانب الثقافي والمهاري لمسايرة القرن الحادي والعشرين وتلبية لرؤية 2030 و للتأهيل لسوق العمل.

تضمنت الندوة حوار مع الأطفال حول أهم المواهب التي يمكن تنميتها لديهم وتقديم إهداءات لهم من قصص الأطفال تشجيعا ودعما لمواهبهم في الفنون المختلفة.

وقد أكدت د. عصمت خورشيد على أهمية مركز الخدمة العامة للتنمية البشرية بجامعة طنطا، وأنه سوف يدعم في خطته التنفيذية جميع المواهب بتقديم دورات في التنمية البشرية بما يسهم في تنمية المهارات، كما أنه سوف يسهم في تطوير الموارد البشرية بدورات تدريبية معتمدة وندوات وورش عمل يحاضر بها كبار المتخصصين والمدربين المعتمدين دوليا والخبراء في كافة المجالات.