معرض فيصل للكتاب .. ورش حرفية وتراثية تزين مشاركة قصور الثقافة

معرض فيصل للكتاب .. تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مشاركتها بفعاليات معرض فيصل للكتاب في دورته ال 12، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، حتى 26 رمضان الحالي.

وضمن مشاركتها بالمعرض تقدم قصور الثقافة عددا من الورش الحرفية والتراثية بإشراف مدربين وحرفيين مهرة، إضافة إلى معارض المنتجات التراثية.

الكليم

من الورش المقدمة في المعرض ورشة "الكليم" للمدرب عبد المقصود عبد الكريم، وعنها يوضح أنه يتم استخدام لوحات فنية على الحائط وينتج من خيوط طولية تسمى السداء وهي عادة من القطن أو من الصوف، ويوضح المدرب الفرق بين السجاد والكليم بأن السجاد يصنع من نول رأسي ويحتاج الي فرز بعد التصنيع لتظهر تكويناته، أما الكليم فيصنع على نول أفقي ولا يحتاج إلى فرز بعد التصنيع.

الحصير

وفي ورشة "الحصير"، يشير المدرب صبري سيد أنها تعتمد على نبات السمار الذي توضع أعواده في حوض مياه حتى تكتسب المرونة اللازمة قبل تصنيعها، ثم يوضع السمار على النول للبدء في صناعة الحصير الذي تتعدد مقاساته وتصبغ بعض الأعواد بألوان مختلفة لعمل أشكال وروسومات تضيف رونقا وجمالا.

الخزف

أما ورشة "الخزف" للمدرب أنور صلاح سيد، فيوضح أنها أول تعد من أولى الحرف في تاريخ البشرية، والورشة خليط موفق من الأصالة والمعاصرة من الحرف اليدوية التقليدية، باستخدام الطين، ويتم عجنه وتشكيله بعدد من الأشكال المتنوعة مثل قوالب الفخار، والفازات، والقلل، وغيرها.

ويضيف "أنور" أن الخزفي حرفي فنان يقضي ساعات طويلة في تشكيل تحفته حتى يخرجها بإنتاج فني إبداعي.

الخيامية

كما تتضمن الفعاليات ورشة "فن الخيامية" للمدربة نهلة حلمي، وتوضح المدربة أن الخيامية عبارة عن قماش دك وورق وقلم رصاص وفحم ناعم جدا.

وعن فنياتها تذكر أنه في البداية يتم رسم التصميم المطلوب ثم البدء في تخريمه ويتم وضع التصميم على قماش الدك واستخدام قطعة من قماش القطن، ثم التحرك على التصميم والنزول بالفحم على القماش وبدء ظهور التصميم واستكمال العمل.

ويشرف على الورش الحرفية والتراثية المقدمة لجمهور المعرض، الإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

زخم وتنوع في أنشطة الأطفال

وتقدم الهيئة برنامجا للأطفال يتضمن عدة ورش متنوعة منها "معلقات دائرية من القص واللصق عن البيوت المصرية من من ورق الكانسون والفوم الجليتر، رسم حر، كروت معايدة، رسم على الوجه، أساور من عيدان القطيفة والخرز الخشبي والخرز الملون، فوانيس وتيجان من ورق الكانسون الملون وطباعة بالاستنسل، وغيرها من الأنشطة المنفذة بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن.

أحدث إصدارات الهيئة

هذا وتشارك هيئة قصور الثقافة في المعرض بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها؛ حيث تتيح الهيئة أحدث ما أصدرته خلال هذا العام وخلال معرض القاهرة الأخير بأسعارها المخفضة، ومن هذه الإصدارات مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، كما تقدم عددا من الأعمال التي تلقى رواجا كبيرا ومنها رواية "مائة عام من العزلة" لماركيز، و"الأحمر والأسود" لستندال، "مدام بوفاري" لجوستاف فلوبير، وكتاب "البخلاء" للجاحظ، والإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" للمقريزي، إعادة إنتاج التراث الشعبي للدكتور سعيد المصري، "السينما وحضارة مصر القديمة" لسامي حلمي، والدكتور حسين عبد البصير، "تاريخ سيناء القديم والحديث" لنعوم شقير، "مذكرات هدى شعراوي"، و"موسوعة المستشرقين" لنجيب العقيقي، و"أصل الأنواع" لداروين، و"مختارات قصصية حول العالم"، الأعمال الكاملة لعبد الفتاح الجمل، "مذكرات مجنون" للوشون، وغيرها من إصدارات الهيئة، وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال.

وتتيح الهيئة أحدث ما أصدرته خلال هذا العام وخلال معرض القاهرة الأخير بأسعارها المخفضة، ومن هذه الإصدارات مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، وغيرها من إصدارات الهيئة، ومنها السلاسل الإبداعية أصوات أدبية، وإبداعات، وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال.

ويتضمن البرنامج الفني للمعرض مشاركة الهيئة عددا من العروض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

يذكر أن هيئة قصور الثقافة شاركت خلال رمضان الحالي بأحدث إصداراتها بمنفذ المعرض الدائم لبيع الكتب بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما شاركت في معرض كتاب "أهلا رمضان" الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة بمقر المجلس.

وتقدم الهيئة برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن فعاليات تتنوع بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيريا غفيرا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظات.