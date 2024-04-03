خسائر فادحة وسيطرة كاملة.. الدب الروسي يدمر أوكرانيا (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "خسائر فادحة وسيطرة كاملة.. الدب الروسي يدمر أوكرانيا".

السيطرة على أكثر من 400 كم مربع من الأراضي الأوكرانية

تطورات جديدة تشهدها ساحة الحرب الروسية الأوكرانية حيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو سيطرة بلاده على أكثر من 400 كم مربع من الأراضي الأوكرانية منذ مطلع العام بعد أن أخذت قواته المبادرة أمام افتقار الجنود الأوكرانيين إلى الذخيرة.

وكشف شويجو أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العام وصلت إلى أكثر من 80 ألف عسكري و14 ألف آلية عسكرية بينها أكثر من 1200 دبابة ومدرعة وهي الخسائر التي نفاها الجانب الأوكراني.

ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث تسعى كييف إلى تعزيز قدراتها العسكرية باستدعاء المزيد من الرجال للخدمة الإلزامية، إذ وقع الرئيس الأوكراني زيلينسكي على مشروع قانون لخفض سن التعبئة للخدمة العسكرية من 27 إلى 25 عاما بهدف استبدال الجنود الذين أنهكوا في القتال في الحرب.

رسائل روسيا من المناورات العسكرية في البحر الأحمر

قال الدكتور وليد العويمر، أستاذ العلاقات الدولية، إن روسيا تحاول أن توجد لها موطأ قدم في القرن الأفريقي تحديدا وتحاول أن تزاحم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، خصوصا أن هذه الدول الآن يلاحظ مدى الدعم الذي لا يزال حتى الآن مستمرا لأوكرانيا، وبالتالي هذه من أدوات الضغط التي تستخدمها روسيا من أجل أن تخفف الضغوط عليها في أوكرانيا.

روسيا تحاول قدر المستطاع أن تضيق على الولايات المتحدة

وأضاف "العويمر"، خلال مدخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد العملية الانتحارية أو العسكرية التي قام بها الجنود والذين حسبوا على أوكرانيا، وبالتالي روسيا تحاول قدر المستطاع أن تضيق على الولايات المتحدة خاصة في المناطق التي تعتقد روسيا أن لها موطئ قدم فيها وقبول، وهي منطقة القرن الأفريقي بالتعاون مع الصين وإيران.

وأشار إلى أن أي مناورات عسكرية روسية مع هذه الدول في منطقة القرن الأفريقي تصب في مصلحة الصين، والتي تنظر للقارة الأفريقية على أنها مخزون استراتيجي كسوق ومنتجات مواد أولوية، بجانب إيران التي لديها أطماع في التمدد بالقارة الأفريقية.

