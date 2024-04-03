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الأربعاء 03 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تسقط طائرتين مسيرتين فوق مدينة كورسك

روسيا
روسيا

 

قال حاكم مدينة كورسك، جنوبي غربي روسيا، رومان ستاروفويت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق المدينة أمس الثلاثاء.

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وأوضح حاكم "كورسك" - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه "تم إسقاط طائرة أوكرانية أخرى بدون طيار فوق كورسك".

وكان ستاروفويت قد أعلن في وقت سابق - عن إسقاط طائرة بدون طيار أخرى فوق المنطقة، وأصدر إنذارا بهجوم بطائرة بدون طيار أخر.

كما أعلن رومان ستاروفويت - قبل أسابيع - عن اشتعال النيران في مستودع للوقود وزيوت التشحيم بعد هجوم سابق أيضاً بطائرة مسيرة أوكرانية، موضحاً أنه لم تتم إصابة أحد، لكن النار اشتعلت في خزان وقود بالمستودع الواقع في منطقة جيليزنوجورسكي في كورسك الواقعة على بُعد حوالي 90 كيلومترا من الأراضي الأوكرانية.

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