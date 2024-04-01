مؤشرات الأسهم الروسية عند أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

ارتفع مؤشر الأسهم القياسي الروسي إلى أعلى مستوى منذ اليوم الذي أرسلت فيه روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022، بينما ارتفع الروبل قليلاً مقابل الدولار الأميركي.

الأسهم الروسية



افتتح مؤشر موكس الروسي - القائم على الروبل - مرتفعا 0.9% إلى 3361.5 نقطة، وهو أقوى مستوياته منذ 24 من فبراير 2022. وافتتح مؤشر "RTS" المقوم بالدولار أيضا مرتفعا بنسبة 0.9% إلى 1147.5 نقطة.

وارتفع الروبل الروسي بما يصل إلى نحو 0.2% ليصل إلى مستوي سعر 92.29 مقابل الدولار .



وقال يفغيني لوكتيوخوف من "Promsvyazbank"، إن الروبل قد يواجه مخاطر ضعف في الأيام المقبلة، مع انتهاء فترة الضرائب المواتية في نهاية الشهر، وقد يكون هناك طلب مكبوت على الدولار واليورو في الولايات المتحدة وأوروبا بعد عطلة عيد الفصح.

ومقابل اليورو، ارتفع الروبل 0.1% إلى 99.53 بينما انخفض 0.1% إلى 12.69 مقابل اليوان.



ارتفاع الأسهم الأمريكية للعقود الآجلة بعدما عزز التضخم آمال خفض مبكر للفائدة

الأسهم الأمريكية



ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت أحدث قراءة للتضخم اعتدال أسعار المستهلكين، مما عزز الآمال في خفض مبكر لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.



أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - ارتفع بنسبة 0.3% في فبراير، مقارنة مع تقديرات زيادة بنسبة 0.4%، وفقاً لاقتصاديين استطلعت آراءهم.



وعزز التقرير رهانات خفض أسعار الفائدة، حيث بات تسعير أسواق المال لفرصة بنسبة 66% لخفض 25 نقطة أساس على الأقل في يونيو، مقارنة بـ 55% قبل يوم من نشر البيانات، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.



ومما أثار المزيد من الآمال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إنه يتوقع أن تكون أسعار الفائدة في المستقبل أقل مما هي عليه الآن، ولكن من المرجح أن تظل أعلى من مستويات الوباء.



ارتفعت أسهم النمو في أسواق الأسهم الأمريكية ، التي ستستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، في تداولات ما قبل السوق، مع ارتفاع أسهم مايكروسوفت، وإنفيديا، وتسلا بما يتراوح بين 0.6% و1.1%.



ويشير ذلك إلى بداية قوية للربع الثاني، بعد أن ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في أسواق الأسهم الأمريكية بنسبة 10.16% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهي أكبر مكاسبه منذ عام 2019. ومؤشر داو جونز القيادي على بعد أقل من 1% من اختراق مستوى 40 ألف نقطة للربع الثاني. المرة الأولى.



في الساعة 5:37 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر Dow e-minis بمقدار 111 نقطة، أو 0.28%، وارتفع مؤشر S&P 500 e-minis 17.75 نقطة، أو 0.33%، وارتفعت أسهم Nasdaq 100 e-minis 88.75 نقطة، أو 0.48%.



انخفض سهم AT&T في أسواق الأسهم الأمريكية بنسبة 1.6% في تداولات ما قبل السوق بعد أن قالت شركة الاتصالات اللاسلكية إنها تحقق في تسرب بيانات كان من الممكن أن يؤثر على ما يقرب من 73 مليون حساب حالي وسابق.



وربح سهم سبيريت إيرلاينز 2.1% بعد أن قالت شركة النقل ذات الميزانية المحدودة إنها ستحصل على ائتمان شهري من شركة International Aero Engines حتى نهاية عام 2024 كتعويض عن عدم قدرتها على تشغيل طائراتها بسبب مشاكل في المحرك.