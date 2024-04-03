الأربعاء 03 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد عودة انقطاع الكهرباء في مصر

انقطاع الكهرباء في
انقطاع الكهرباء في مصر

تزامنًا مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، يتصدر جدول انقطاع الكهرباء في مصر مرة أخرى مؤشرات البحث في " جوجل" حيث قرر مجلس الوزراء في مارس الماضي وقف العمل بجدول تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان، على أن يتم استئنافه بعد رمضان.

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خطة تخفيف الأحمال

وقامت وزارة الكهرباء بالعديد من الإجراءات، بشأن خطة تخفيف الأحمال التي تم تنفيذها في 3 يناير 2024، حيث تم ضغط الفترة الخاصة في جدول تخفيف الأحمال لتصبح من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

موعد العمل بجدول تخفيف الأحمال

ويبدأ العمل بجدول تخفيف الاحمال الجديد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ليكون ميعاد انقطاع الكهرباء بدءًا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 صباحًا، على أن تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.

موعد عودة انقطاع الكهرباء 

جدير بالذكر من المرتقب أن يصدر بيانًا من مجلس الوزراء بتحديد اليوم الذي سيعود فيه جدول تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء بعد انتهاء شهر رمضان.

نصائح الترشيد في استهلاك الكهرباء 

- الحرص على تنظيف المكثف وموتور الثلاجة مرة أو مرتين خلال العام.

- ضرورة ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سم من خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار وذلك لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.

- إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة خاصةً أن وجوده يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب إلى جنب لملء الفراغات مما يجعل الثلاجات لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

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