انقطاع الكهرباء عن البرلمان الغاني بسبب ديون بقيمة 1.8 مليون دولار

قطعت شركة الكهرباء الغانية التي تديرها الدولة، إمدادات الكهرباء عن البرلمان بسبب ديون قدرها 23 مليون سيدي غاني (1.8 مليون دولار ؛ 1.4 مليون جنيه إسترليني).

وقاطع الانقطاع نقاشا حول خطاب الرئيس عن حالة الأمة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام المحلية أعضاء البرلمان في الغرفة ذات الإضاءة الخافتة وهم يهتفون: "دمسور، دومسور"، وهو ما يعني انقطاع التيار الكهربائي بلغة أكان المحلية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مولد طاقة احتياطي أعاد التيار الكهربائي إلى الغرفة بعد بضع دقائق.

لكن أجزاء أخرى من مبنى البرلمان ظلت بدون كهرباء معظم اليوم قبل استعادة الإمدادات.

وكان النواب والموظفون البرلمانيون الذين كانوا يستخدمون المصعد عندما وقع انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ عالقين، حسبما ذكرت قناة TV3 الغانية.

وقال وليام بواتينج مدير الاتصالات في شركة الكهرباء، لوكالة رويترز للأنباء إنها لجأت إلى قطع الكهرباء بسبب رفض البرلمان "الوفاء بإشعارات المطالبة بالدفع".

وأضاف بواتينج أنه تمت استعادة الكهرباء في وقت لاحق من اليوم بعد أن دفع البرلمان 13 مليون سيدي وتعهد بتسوية الديون المتبقية في غضون أسبوع.

ونفى المسؤول المالي البرلماني إبنيزر أهوماه دجيترور أن يكون البرلمان مدينا بالمبلغ الذي نقلته شركة الكهرباء.

وقال إن نظام الشركة فشل في تسجيل المدفوعات الأخيرة التي قدمها البرلمان وأصر على أن فاتورة الكهرباء المستحقة كانت حوالي 950،000 دولار.

وكثيرا ما تقطع شركة الكهرباء الغانية، التي تواجه صعوبات مالية خانقة، الكهرباء عن العملاء المدينين.

"قطع الاتصال للجميع. أي شخص لا يدفع ويفشل في اتخاذ الترتيبات ، سينقطع اتصال الفريق" ، وأضاف بواتينج لرويترز.

في السنوات الأخيرة، تفاقم نقص الطاقة حيث تكافح البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقد من الزمان، وأصبحت هذه أكثر تواترا في الأشهر القليلة الماضية.

ويدين موردو الكهرباء من القطاع الخاص بمبلغ 1.6 مليار دولار من قبل شركة الكهرباء الحكومية، وفقا لما ذكره إيليكبليم كوابلا أبيتوجبور، رئيس المنظمة التي تمثلهم.

وفي يوليو الماضي، هددوا بوقف العمليات بسبب المتأخرات.

وحث نواب المعارضة الحكومة على الاستثمار في قطاع الكهرباء للحيلولة دون انهياره.

وقد عزوا التحديات الحالية إلى نقص الأموال لشراء الوقود لمحطات توليد الطاقة الحرارية في البلاد.