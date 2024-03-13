الأربعاء 13 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انقطاع الكهرباء عن 45 ألف شخص تقريبا في بيلجورود

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية

 

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف "تسبب القصف الأوكراني لمدينة شيبيكينو في منطقة بيلجورود الروسية في انقطاع الكهرباء عن حوالي 45 ألف شخص.

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ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن جلادكوف قوله - عبر قناته على تطبيق (تلجرام) - "تعمل فرق الطوارئ بنشاط كبير الآن لاستعادة التيار.. وقد تم بالفعل استعادة الكهرباء في تجمعي رزيفكا وماسلوفا بريستان السكنيين".

وعلى صعيد آخر، قال حاكم منطقة ريازان بوسط روسيا بافيل مالكوف "إن مسيرة أوكرانية هاجمت مصفاة لتكرير النفط في ريازان، مما أسفر عن سقوط ضحايا".

وأضاف - عبر قناته على تطبيق "تلجرام" - "أدى هجوم بمسيرة على مصفاة النفط في ريازان إلى اندلاع حريق. ووفقا للمعلومات الأولية، سقط ضحايا".

وفي وقت سابق، أبلغت خدمة الإرسال الموحدة المحلية عن حريق في مبنى مصفاة للنفط.

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