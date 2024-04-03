أدعية الفرج العاجل وقضاء الحوائج المستحيلة

يبحث المسلمون عن دعاء قضاء الحاجة وتيسير الأمور، وفي معنى هذه الأدعية توكيل لرب العباد بالتيسير والتسهيل، وطلب الفرج العاجل لقضاء الحوائج المستحيلة في نظر الداعي بالأسباب الدنيوية، وفي هذا التقرير نقدم لكم أدعية قضاء الحاجة، وتحقيق الأمنيات المستعصية بشرط أن يتحلى الداعي بالصبر، ويردد في نفسه دومًا، إن الله مع الصابرين.

قضاء الحاجة وتيسير الأمور: - اللهم اشرح لي صدر ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. - اللهم أكثر مالي وبارك لي فيما أعطيتني، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. - اللهم خفف عني ثقل هذه الأيام وارزقني قوة الصبر واشرح صدري وانزع منه ما استثقلته نفسي.

- اللهم أرح قلبي وارزقني بالخير الذي يرضيني فأنت أعلم بما تحتاجه نفسي. - اللهم أكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. - اللهم افتح لي مغاليق السماوات والأرض وسخر لي أسباب استجابة الدعاء. - ربي أتمم لي أموري القادمة على خير، وبشرني بما أنتظره نك وأنت خير المبشرين.



