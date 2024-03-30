دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك

بدأت اليوم العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إذ فات معظمه وبقى أعظمه، لذا يبحث الصائمين عن أدعية اليوم العشرين من رمضان للتقرب إلى الله، حيث تبدأ مع مغرب اليوم حتى فجر غدًا الليلة الوترية الأولى.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أدعية 20 رمضان.

أدعية 20 رمضان

اللهم افتح لي أبواب الجنان، واغلق عني أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يامنزل السكينة في قلوب المؤمنين.

ومن دعا بهذا الدعاء، بعث الله إليه ألف ألف ملك يحفظونه من كل جبار وشيطان وسلطان، وكتب له بكل من صام شهر رمضان ستين سنة مقبولة، وجعل الله بينه وبين النار سبعين خندقا، كل خندق كما بين السماء والأرض.

أستغفر الله وأتوب إلى الله مما يكره الله قولًا وفعلًا وباطنًا وظاهرًا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

اللهم اني استغفرك وأتوب إليك، واعترف بذنبي، فارحمني واغفر لي يارب العالمين، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني استغفرك وانوب إليك، لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم ارزقني فيه طاعة العابدين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين.

اللهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه، ومن عمل على ذلة الإسلام والمسلمين فأذله، اللهم أذله في الدنيا والآخرة بقوتك وجبروتك يا جبار.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وفي كل وقت وحين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.

اللهم اشرح صدورنا، وارزقنا الصبر عند البلاء، وارزقنا السعادة والشهادة والتوبة والهداية يا رب العالمين.

اللهم ارزقني فيه الستر والعفاف، والبسني فيه لباس القنوع والكفاف، ونجني فيه مما احذر وأخاف، بعصمتك ياعصمة الخائفين.

موعد الإفطار اليوم

موعد أذان المغرب في القاهرة:- 6:13 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- 6:18 مساءً.

موعد أذان المغرب في مطروح:- 6:29 مساءً.

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في العريش:- 6:03 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- 5:59 مساءً.

موعد أذان المغرب في الغردقة:- 6:01 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط:- 6:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج:- 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر:- 6:05 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان:- 6:04 مساءً.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.