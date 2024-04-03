موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي

يبحث جمهور ومحبي الكرة السعودية عن موعد مباراة النصر القادمة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز التاريخي الذي حققه أمس على أبها بثمانية أهداف.

وحقق النصر الفوز على أبها بنتيجة 8-0 في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، لحساب الجولة 26 من دوري روشن.

شهدت المباراة تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف وصناعة 2، كما سجل ساديو ماني هدف رائع وعبد الرحمن غريب وعبد المجيد الصليهم و عبدالعزيز سعود العليوه "هدفان".

موعد مباراة النصر القادمة ضد ضمك :

ويستعد فريق النصر لمواجهة ضمك في المباراة التي ستجمعهما على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن.

سيدخل فريق النصر المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، بفارق 12 نقطة عن فريق الهلال المتصدر، بينما يتواجد ضمك في المركز السابع بـ35 نقطة.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أبريل، وستنطلق المواجهة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، كما ستنقل عبر شاشة قناة SSC HD.

كلفت قنوات SSC الرياضية السعودية المعلقان فارس عوض و رؤوف خليف بمهمة الوصف والتعليق على مباراة النصر وضمك القادمة في الدوري السعودي.