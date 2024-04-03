تكليف فارس عوض و رؤوف خليف للتعليق على مباراة النصر وضمك

كلفت قنوات SSC الرياضية السعودية المعلقان فارس عوض و رؤوف خليف بمهمة الوصف والتعليق على مباراة النصر وضمك القادمة في الدوري السعودي.

ويستعد فريق النصر لمواجهة ضمك في المباراة التي ستجمعهما على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن.

سيدخل فريق النصر المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، بفارق 12 نقطة عن فريق الهلال المتصدر، بينما يتواجد ضمك في المركز السابع بـ35 نقطة.

موعد مباراة النصر وضمك والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أبريل، وستنطلق المواجهة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، كما ستنقل عبر شاشة قناة SSC HD.