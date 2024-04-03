موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وأهم مزاياه

موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر ولاسيما مع انتهاء فصل الشتاء.



ووفقًا لما أقره مجلس الوزراء، فإنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي بحول منتصف ليل آخر خميس في شهر إبريل الجاري حيث يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

ويُعرف "التوقيت الصيفي" بأنه تغيير التوقيت الرسمي في البلاد لمدة شهور عدة من كل عام، إذ إن هذا النظام يعتمد على تقديم عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة

تاريخ نشأة التوقيت الصيفي

طرحت الفكرة للمرة الأولى على يد الأمريكي بنجامين فرانكلين، ليكون هو أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784م

ولكن لم تبد الفكرة جدية إلا في بداية القرن العشرين حيث طرحها من جديد البريطاني وليام ويلت، الذي بذل جهودًا في ترويجها، وقد انتهت جهوده بمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني في عام 1909، وقوبلت بالرفض.

- وتحققت فكرة التوقيت الصيفي للمرة الأولى أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة



مزايا تطبيق التوقيت الصيفي



عودة التوقيت الصيفي يساهم فى توفير الطاقة الكهربائية

يساهم في خفض استهلاك الوقود والغاز الطبيعي

كما يساهم التوقيت الصيفي في تأخير المحال التجارية في فتح الإنارة ومكابس الكهرباء لمدة ساعة كاملة، وبالتالي سيحقق توفير في الاستهلاك.