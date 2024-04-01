أمراض الصيف وطرق الوقاية.. ندوة بمركز قوص

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "أمراض الصيف وطرق الوقاية "، بهدف نشر الوعى بأساليب الوقاية من أمراض الصيف، والتعرف على المشكلات الصحية المتعلقة بها، حضر اللقاء الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز والدكتور احمد صبحي مدير الإدارة الصحية وشيماء عثمان رئيس قسم الوقاية والامراض المتوطنة، وهبة الفولي نائب رئيس المركز بالإضافة إلى مسئولي الري ومياه الشرب والصرف الصحى والزراعة والطب البيطري والاوقاف فضلا عن حضور رؤساء الوحدات القروية التابعة للوحدة.

تم التأكيد خلال الاجتماع علي ضرورة نشر الوعي والثقافة الصحية الخاصة بالامراض الموسمية التي تنشط بسب تغير طبيعة المناخ او التي يتم نقلها بواسطة الحشرات والبعوض والقوارض خلال فصل الصيف، كما تم التأكيد ضرورة توظيف كل الطاقات بالمدينة وتقديم رسائل وكبسولات ثقافية للمواطنين عبر دور العبادة ودور الثقافة والجمعيات الاهلية للتحفيزهم علي ممارسة السلوكيات الصحية السليمة، وممارسة السلوكيات الايجابية تجاه المحيط البيئى الذي نعيش فيه كعدم القاء القمامة في الاماكن غير المخصصة.

وفى ذات السياق عقد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص لقاء مع المواطنين بمقر مكتبه اليوم الاثنين، استمع خلاله الي عدد من الشكاوي والطلبات المقدمة التي قام ببحثها ومناقشتها معهم لإيجاد حلول عاجلة لها، وذلك بالتنسيق مع الادارات الداخلية بالوحدة او الادارات الخدمية بالمدينة.

كما التقي رئيس المركز بشباب مؤسسة خزام لتنمية لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بمشروع الهوية البصرية التي تسعي محافطة قنا علي تنفيذه، مؤصيا شباب المؤسسة بضرورة استكمال الفكرة المقترحة، مثمنا من دورهم في المشاركة في هذا المشروع التي من المقرر ان يحدد هوية وملامح محافظتنا الحبيبة، مؤكدا انه في حال استكمال المقترح سيتم عرضه علي السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

من جهة أخرى تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص لليوم الثاني علي التوالي عملها الميداني بشوارع المدينة، فى اعمال التسوية والتمهيد بطريق قوص عباسة ابتداءا من كوبري عبيد حتي خالد بن الوليد، و اشرفت هبه الفولى نائب رئيس المركز علي اعمال شد الأسلاك على أعمدة الإنارة بطريق قوص المخزن، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز الخاصة بخطة العمل.