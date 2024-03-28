مع حلول الصيف.. مشروبات لذيذة تمنع الجفاف والعطش في رمضان أثناء الصيام

يوصي الأطباء بتناول الكثير من المشروبات المرطبة بالتزامن مع حلول الصيف وارتفاع درجات الحرارة، للحفاظ على رطوبة الجسم ومنع الجفاف، بالأخص في رمضان طوال ساعات الصيام.

مشروبات ترطب الجسم في رمضان

ووفقًا لما ذكره موقع appliances ، شرب الماء هي أول شيء يساعد على ترطيب الجسم، إلى جانب تناول الفاكهة والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من المياه أيضًا، كما توجد مشروبات بعينها تضيف المزيد من الترطيب والشعور بالارتواء الدائم والانتعاش في الطقس الحار، أبرزها اللبن.

مشروبات ترطب الجسم في رمضان

ويعد اللبن مقاومًا للجفاف لدى الكثيرين لأحتوائه على نسبة عالية من الدهون والكالسيوم والفيتامينات فضلًا عن احتوائه على نسبة عالية من البروبايوتك الهام لتعزيز صحة الأمعاء وبالتالي إعطاء الجسم فرصته في الترطيب التام، ويمكنك بعد الإفطار تناول كوب أو اثنين من اللبن بين الإفطار والسحور.

في الوقت نفسه، فإن تناول المياه المضاف إليها مكون حامضي مثل الليمون أو النعناع، يحافظ على رطوبة الجسم ومنعه من الجفاف، كما أنه مصدر مهم للفيتامينات المختلفة وعلى رأسها فيتامين سي الذي يعزز بالمناعه ويحمي الجسم من الأمراض.

ومن المشروبات المهمة أيضا، خلط مجموعه من الفواكه مع اللبن للحصول على أفضل خليط للترطيب، والمزيد من الفيتامينات والعناصر الغذائية والسكريات الصحية مثل تناول الموز باللبن.

على صعيد آخر أوصى بعض أطباء التغذية بتناول عصير الموز بالفراولة لأنه من ألذ المشروبات التي يعشق الكثيرون تناولها، فإلى جانب مذاقه الرائع إلا أنه غنيًا بالفيتامينات والمعادن التي تفيد الصحة، كما أنه مصدر حيوية وسكريات وطاقة للجسم.

يحتوي عصير الموز بالفراولة على فيتامين سي المعزز لجهاز المناعة، والكالسيوم المقوي للأعصاب والعظام، مما يقي من تكرار الإصابة بنزلات البرد خاصة أثناء صيام رمضان، بالإضافة إلى أنه مضاد اكسدة ويلعب دورًا مهمًا في شفاء والتئام التهابات الجسم والجروح.

كما يعمل على إمداد الجسم بالسكريات الصحية الطبيعيه المعتدلة كبديل للحلويات التي نشتهيها جميعًا بعد الإفطار، ويحتوي على الكالسيوم لتقوية الأعصاب والشعور بالنشاط والحيوية بعد الإفطار، كما يحسن من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الجسم.

في الوقت نفسه يساعد عصير الموز بالفراولة على تنظيم عملية الهضم بعد الإفطار وسهولة الامتصا السليم للطعام والمشروبات والاستفادة منها، فضلًا عن أن الموز بشكل خاص يحتوي على الألياف التي التي تعزز صحة الأمعاء ووأدائها الوظيفي، كما تنظم عملية الأيض، وتعزز طاقة الجسم وتنعشه بعد الإفطار، نظرًا لإحتوائه على حمض الفوليك الغنى والصحى والمفيد للجسم

أما الفراولة فهي تعزز بشكل خاص قوة الجسم وزيادة حدة نشاطه لسكرياتها الطبيعية المفيدة، لذا ينصح تناول هذا الخليط بعد الإفطار للشعور بالنشاط والحيوية دون إسراف متعمد حفاظًا على فوائده الصحية.