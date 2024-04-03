يبدأ 9 إبريل..أهم المعلومات عن شهر برمودة والأمثلة المرتبطة به

أيام قليلة وينتهي شهر برمهات، الذي يعد الشهر السابع في التقويم القبطي، والذي شهدت فيه البلاد تقلبات جوية ما بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها مرة أخرى فضًلا عن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانًا على معظم أنحاء البلاد.

موعد انتهاء شهر برمهات

ويتساءل العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن موعد انتهاء شهر برمهات، حيث من المقرر أن ينتهي يوم 8 إبريل الجاري ليبدأ شهر برمودة الذي يعتدل فيه الجو إلى حد كبير.

برمودة الشهر الثامن في العام القبطي

ويعد برمودة هو الشهر الثامن في العام القبطي الذي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد، عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي.

شهور السنة القبطية

كما تسمى شهور السنة القبطية، أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية "توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن شهر برمودة:

يبدأ شهر برمودة يوم 9 إبريل الجاري حتى 8 مايو المقبل.

ويستوحي كلمة برمودة من كلمة"رنوده" وهو من إلهة الحصاد عند المصريين القدماء.

يُرمز لشهر برمودة بإسم الأفعى المقدسة.

يعد هذا الشهر من شهور مواسم النماء في مصر القديمة.

كما اشتق اسم الشهر من الإلهة "رينينوتيت" كرمز للنمو.

وقد أُطلق على هذا الشهر إله الحصاد لأنه تنضج فيه المزروعات ويقحل وجه الأرض لانه موسم الحصاد.

من أشهر الامثلة المرتبطة به "برمودة دق العامودة أي دق سنابل القمح بعد نضجها".

وغالبًا ما يكون الطقس في هذا الشهر معتدل الحرارة لانه يقع في فصل الربيع، وأيضًا شم النسيم.