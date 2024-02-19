موعد انتهاء أمشير.. أعنف شهور العام القبطي

شهر أمشير.. تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية فتارة نرى استقرار في حالة الطقس وتارة أخرى نرى انخفاض شديد في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، ويرجع ذلك إلى أننا في فصل الشتاء ولاسيما في أمشير الذي يعد من أعنف الشهور القبطية.



أبرد شهور العام القبطي

ويعد أمشير من أبرد شهور العام القبطي، بل من أعنفها لانه يصاحبه نشاط للرياح تجعلنا نشعر ببرودة الطقس، وأحيانًا تسطع فيه الشمس على الرغم من إنخفاض درجات الحرارة.

وقد شهدت البلاد خلال الفترة الماضية انخفاض في درجات الحرارة وبرودة للطقس منذ بدء شهر أمشير في الثامن من فبراير الجاري.

موعد انتهاء شهر أمشير

ووفقًا للخريطة الزمنية لكل شهر قبطي، فإن موعد انتهاء شهر أمشير سيكون يوم 9 مارس المقبل، مع عودة لاعتدال الطقس على كافة الأنحاء.

واشتق اسم أمشير من كلمة "مجير" وهو رمز الرياح لدى المصريين القدماء، واشتهر بهبوب الرياح القوية وبرودة الجو الشديد.

وقد أطلق المصريون القدماء عليه شهر النار، أو الحرارة الكبيرة، لأنه الوقت المخصص لنزول الشمس.

أطلق الفلاح المصرى القديم عليه مسميات عدة مثل "شراشر"، "عشرة العجوزة" بسبب أن الجو لا يناسب كبار السن

أشهر الأمثلة

أمشير أبو الزعابيب الكثير، وذلك لكثرة الرياح والعواصف

"الاسم طوبة والفعل لأمشير"، تقال لوصف الشخص الذى يظهر بأنه هادئ، بينما يفعل سلوكًا متهورًا

"أمشير أبو الزعابيب يخلى العجوز تقيد الحصير"، ويعنى أن من شدة البرد، يجعل العجوز تستغنى عن الحصير وتشعله للشعور بالتدفئة في ليالي الشتاء.

كما يعد شهر أمشير من أفضل أوقات العام لصنع الأواني الخزفية، حيث يجعل الماء باردًا.