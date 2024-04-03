رونالدو يكتب التاريخ ويسجل رقمين قياسيين بعد "هاتريك" أبها

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، في تحقيق رقمين تاريخيين بعد بقيادة فريقه لفوز كاسح ضد أبها، في الدوري السعودي.

وتمكن رونالدو من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، لصالح النصر في شباك أبها، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وأصبح كريستيانو رونالدو ثاني لاعب في الدوري السعودي الذي يتمكن من تسجيل هاتريك من خارج المنطقة.

وكان ياسر القحطاني أسطورة الهلال هو أول لاعب يحقق هذا الرقم في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

كما أن رونالدو بات أول لاعب في تاريخ دوري المحترفين الذي يسجل ويصنع 10 أهداف أو أكثر خلال موسم واحد، حيث أحرز 29 هدف وصنع 10 آخرين.

وفاز النصر بثمانية أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.