حفلة أهداف.. النصر السعودي يدك شباك أبها "موسيماني" بثمانية نظيفة

حقق فريق النصر السعودي فوزا كاسحا بثمانية أهداف علي نظيره فريق أبها الذي يقوده المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة ال26 من الدوري السعودي.



سجل أهداف النصر، كريستيانو رونالدو هاتريك في الدقائق 11 و21 و42، ساديو ماني في الدقيقة 33، عبد المجيد الصليهم في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل كل من عبدالرحمن غريب في الدقيقة 51، ثم اختتم التسجيل عبدالعزيز العليوي بالهدف السابع في الدقيقة 63 والهدف الثامن في الدقيقة 86.

ويحتل فريق النصر "العالمي" في وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق 9 نقطة كاملة، فيما يقبع أبها بالمركز قبل الأخير بـ22 نقطة.



تشكيل النصر أمام أبها

وضم تشكيل النصر كلا من:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - محمد آل فتيل - بوشل.

الوسط: أوتافيو - عبد المجيد الصليهم - سامي النجعي.

الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

حافلة النصر تتعرض لحادث

وتعرضت حافلة النصر السعودي إلى حادث في محيط ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، قبل مواجهة أبها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن حافلة فريق النصر تعرضت لحادث بسيط في محيط ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، حيث اضطر اللاعبون والجهاز الفني للسير إلى الملعب