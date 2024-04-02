الهلال السعودي يواصل سلسلة "اللاهزيمة" ويكتسح الأخدود بثلاثية

يواصل فريق الهلال السعودي بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، سلسلة الانتصارات التي يعيشها الفترة الأخيرة، بعدما حقق فوزا هاما مساء اليوم الثلاثاء، علي نظيره فريق الأخدود.

وفاز الهلال غلي الأخدود بنتيجة 3_0، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدوري السعودي



أفتتح صالح الشهري التسجيل لفريق الهلال في الدقيقة 16، قبل أن يضيف مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 66، ومن ثم أختتم سالم الدوسري أهداف المباراة عند الدقيقة 73.



بهذه النتيجة واصل الهلال تربعه علي قمة جدول ترتيب الدوري السعودي، ويصل إلى النقطة الـ 74 في المركز الأول.

في حين تجمد رصيد الأخدود عند النقطة الـ 24 في المركز الـ 15 بالمسابقة المحلية.

ومن المقرر أن يلعب فريق الهلال مع الخليج مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 27، في حين يلتقي فريق الأخدود مع الفيحاء الأحد القادم.