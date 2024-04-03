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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أداء سيادته لليمين الدستورية رئيساً للبلاد لفترة رئاسية جديدة .

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نادي الصيد يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية


ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على ثقته الكبيرة بأن الفترة الرئاسية المقبلة ستشهد تطورات وإنجازات قوية تعزز مكانةَ مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، كما عهدنا خلال السنوات الماضية، متمنين لفخامة الرئيس دوام السداد والتوفيق في مهمته الكبيرة، وأن يوفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وللشعب المصري بالتقدم والازدهار.

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