نادي الصيد يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

أصدر نادي الصيد بيانا رسمياً يهنئ من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية وتولي فترة رئاسية جديدة.

وجاء بيان نادي الصيد كالتالي:

يتقدم نادي الصيد مجلس إدارة وإدارة تنفيذية وعاملين بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

ويبدي نادي الصيد فخره بكل ما تمَّ من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف المجالات منذ تولَّى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة، واستمرار العمل بكل إخلاص لتحقيق التنمية الشاملة في ظل تكاتف ودعم غير محدود من الشعب المصري لقائده لتحقيق الآمال والطموحات والوقوف يدا واحدة في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تواجه الوطن والمتربصين بأمن الوطن واستقراره.