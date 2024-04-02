عاجل
شهداء وجرحى جراء هجوم بطائرة مسيرة على مصلين في عطبرة بولاية نهر النيل
الأربعاء 03 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نادي الصيد يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر نادي الصيد بيانا رسمياً يهنئ من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية وتولي فترة رئاسية جديدة.

txt

د. وجدي زين الدين: حديث الرئيس السيسي عن الزراعة إصرار على انتشالها من الإهمال والتراجع

وجاء بيان نادي الصيد كالتالي:
يتقدم نادي الصيد  مجلس إدارة وإدارة تنفيذية وعاملين بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

ويبدي نادي الصيد فخره بكل ما تمَّ من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف المجالات منذ تولَّى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة، واستمرار العمل بكل إخلاص لتحقيق التنمية الشاملة في ظل تكاتف ودعم غير محدود من الشعب المصري لقائده لتحقيق الآمال والطموحات والوقوف يدا واحدة في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تواجه الوطن والمتربصين بأمن الوطن واستقراره.

الجريدة الورقية