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الأربعاء 03 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يفوز على الزمالك برميات الترجيح في دوري اليد

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

حقق فريق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك  في مباراة قمة كرة اليد المصرية ضمن منافسات بطولة الدوري.

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اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة قوية بدوري كرة اليد

حسم المباراة لصالحه برميات الترجيح بنتيجة 33-31 بعد إنتهاء الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل 28-28 بعد أداء مميز من القطبين.

وأنهى الأهلي الشوط الأول للقاء متفوقاً بفارق 3 أهداف، قبل أن يعود الزمالك ويدرك التعادل في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

ولتقي الفريقان في نهائي البطولة بعدما تصدر الأهلي جدول الترتيب في هذه المرحلة بينما حل الزمالك كوصيف.

وتأتي هذه المواجهة قبل أيام من خوض الفريقين لمنافسات بطولتي السوبر الأفريقي وكأس أفريقيا للاندية أبطال الكؤوس.

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