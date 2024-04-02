الأهلي يفوز على الزمالك برميات الترجيح في دوري اليد

حقق فريق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في مباراة قمة كرة اليد المصرية ضمن منافسات بطولة الدوري.

حسم المباراة لصالحه برميات الترجيح بنتيجة 33-31 بعد إنتهاء الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل 28-28 بعد أداء مميز من القطبين.

وأنهى الأهلي الشوط الأول للقاء متفوقاً بفارق 3 أهداف، قبل أن يعود الزمالك ويدرك التعادل في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

ولتقي الفريقان في نهائي البطولة بعدما تصدر الأهلي جدول الترتيب في هذه المرحلة بينما حل الزمالك كوصيف.

وتأتي هذه المواجهة قبل أيام من خوض الفريقين لمنافسات بطولتي السوبر الأفريقي وكأس أفريقيا للاندية أبطال الكؤوس.