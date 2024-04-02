اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة قوية بدوري كرة اليد

تستضيف الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد لحساب منافسات الجولة الثانية عشرة بالمرحلة الثانية لموسم 2023 / 2024.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب دوري المحترفين للموسم المحلي برصيد 38 نقطة، بعد انتهاء 11 جولة من البطولة، في حين يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، ويليه البنك الأهلي ثالثاً برصيد 23 نقطة، ثم سبورتنج رابعًا برصيد 21 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر و11 بتوقيت السعودية وتذاع المباراة على قناة "أون تايم سبورتس 2" مع اسناد مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق خالد خيري.