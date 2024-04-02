المشدد 15 عاما لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 ‏سنة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

النيابة توجه للمتهم تهمة الاتجار في المواد المخدرة

ووجهت النيابة العامة للمتهم "وليد.و" أنه في يوم 12 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة. ‏

أولًا تهمة الاتجار فى المواد المخدرة حيث أحرز بقصد الإتجار جوهرا الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز ذخيرة ‏‏"طلقتان" دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها. ‏

كما أسندت إليه قيامه بإحراز محدث صوت وذخيرة صوت غير مرخصة مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون ‏أن يكون مرخصًا له بحيازتها. ‏

ومن جهة أخرى أصدرت النيابة، اليوم الثلاثاء، قراراً بحبس عصابة سرقة المنازل في العمرانية والطالبية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط (عنصرين إجراميين - "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب كسر "الأقفال".

وتبين أن بحوزتهما (مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة من متحصلات السرقة) وإعترفا بإرتكاب (7) وقائع سرقة بدائرتى قسمى شرطة "الطالبية، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما (مالك مخزن خردة "سيئ النية") أمكن ضبطه والمسروقات.

وفي سياقٍ مُتصل قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم أيضاً تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، مع حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 الاف جنيه عما أسند إليه من تهمي تعاطي المخدرات، وقررت مُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني، وبحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم حمد.ع أنه في يوم 7 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "كوكايين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وأسندت إليه النيابة أيضاً أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم الإدانة إن المُتهم أقر بتحقيقات النيابة بأنه يقوم بالإتجار في المواد المخدرة وأنه كان يتحصل عليها من أشخاص (لم يُحددهم) وكان يقوم بتوزيعها على أصدقاء له مقابل مبالغ مالية كما أنه كان يُحقق مكاسب مالية من حصيلة بيعه لتلك المواد المخدرة، وأنه هو من قام بتسليم نفسه للشاهد الأول ومعه المضبوطات.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي الخاص بفحص المضبوطات أنها عبارة عن :

1- كيس بداخله قطعتين متحجرتين لمسحوق أبيض اللون وزنتا قائماً (50.69) (خمسون جراماً وتسعة وستون سنتيجرام)،وعدد 27 كيس بلاستيك بداخل كل منهم مسحوق أبيض اللون وزنت قائماً (45.33) (خمسة وأربعون جراماً وثلاثة وثلاثون سنتيجرام).

وثبت أن المسحوق الأبيض في جميع المضبوطات للكوكايين المُخدر.

2- كيس بلاستيك بداخله قطعة سمراء اللون وزنت قائماً (62.48) (اثنين وستون جرام وثمانية وأربعون سنتيجرام) لمخدر الحشيش.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي لعينة البول الخاصة بالمتهم والتي تم تحليلها أنها تحتوي على أحد نواتج تعاطي الحشيش المخدر.

وأضافت الحيثيات :"باستجواب المُتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه للواقعة على النحو الثابت بأقواله الواردة بأدلة الإثبات والمبينة سلفاً".