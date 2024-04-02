السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بسرقة هاتف محمول في المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 متهمين بـ سرقة هاتف محمول والتعدي على صاحب الهاتف بالضرب، في منطقة المعصرة، بالسجن المشدد 7 سنوات.

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة سرقة بالإكراه في المعصرة.

سرقة هاتف محمول والتعدي على صاحب بالضرب فى المعصرة

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 12934 لسنة 2023 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 2885 لسنة 2023 حلوان، قيام المتهمين "يوسف أ"، و"عامر ح" و"هشام ف" و"أحمد ا" كانوا يراقبون المجني عليه حتي قام أحد المتهمين بافتعال مشادة كلامية معه على أثرها قام المتهم بإخراج سلاح أبيض "سكين" ثم اصطحبه إلى داخل العقار محل سكنه ونزع منه هاتفه المحمول وقام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض مما تسبب في إصابته، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المسروقات، وعلى الفور تك ابلاغ رجال المباحث وتم القبض على المتهمين بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة..

وفي سياقٍ منفصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالمؤبد لإدانته بالإتجار في المُخدرات بمنطقة القطامية، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.

وشمل الحكم مُعاقبة المُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه عما أسند إليه من إحراز المخدرات بقصد التعاطي، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 1 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أحرز بقصد التعاطي كل من الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وشهد ضابط الواقعة بأنه وحال مروره بدائرة القسم رفقة قوة من أفراد الشرطة السريين أبصر المُتهم يجلس خلف أحد العقارات السكنية ويحقن نفسه بسرنجة طبية بها محلول بيج اللون للهيروين المخدر فالتقطها من يديه.

وبتفتيشه عثر أسفل طيات ملابسه على علبة سجائر تحوي بداخلها اثنين وعشرين لفافة ورقية بداخل كل منها مسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين.

كما عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وقد أقر المُتهم له بإحرازه السرنجة وما تحويه من مخدر بقصد التعاطي وإحراز لفافات هيروين مخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة إتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات الورقية المضبوطة تحوي الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأن السرنجة الطبية تحوي آثار سائل بيج اللون ثبت أنه يحوي الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جدول قانون المخدرات.

كما ثبت بتحليل عينة بول المتهم أنها تحوي على أيض الحشيش والمورفين المدرجين بالجدول الأول من ثانون المخدرات.