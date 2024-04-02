بمشاركة كريستيانو رونالدو.. النصر يكتسح أبها في دوري روشن

حقق فريق النصر فوزاً كاسحاً على مضيفه أبها بثمانية أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة دوري روشن السعودي.

الشوط الأول

سيطر النصر على المباراة منذ اللحظة الأولى بفضل تألق نجم كريستيانو رونالدو الذي إتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة 11.

وأحرز النجم البرتغالي ثاني أهداف النصر في المباراة بالدقيقة 21 وسط إنهيار دفاعي كامل لفريق أبها بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني.

وأضاف النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث للعالمي في الدقيقة 33، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو ثالث أهداف في اللقاء "هاتريط ورابع أهداف النصر بالدقيقة 42.

وأحرز عبد المجيد محمد الهدف الخامس للنصر في الدقيقة 44 لتنته أحداث الشوط الأول بنتيجة 5-0.

الشوط الثاني

واصل النصر تفوقه الكاسح في الشوط الثاني للقاء حيث أحرز الخطير عبد الرحمن غريب الهدف السادس في الدقيقة 61.

إستمر الطوفان الهجومي النصراوي ليضيف عبد العزيز سعود الهدف السابع في الدقيقة 63 من عمر المواجهة.

وإختتم عبد العزيز سعود مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثاني له والثامن لفريقه بالدقيقة 83 لتنتهي المباراة بنتيجة 8-0.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير بجدول الترتيب.