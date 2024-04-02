سبب غياب بروزوفيتش عن تشكيلة النصر لمواجهة أبها اليوم

يغيب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن تشكيلة النصر الرسمية لمواجهة أبها مساء اليوم في الدوري السعودي للمحترفين.

وتأكد غياب بروزوفيتش عن مواجهة النصر و أبها اليوم يأتي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بالمباراة المقررة مساء اليوم لحساب منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي.

واستقر لويس كاسترو على قوام التشكيل الذي سيبدأ مباراة أبها من أجل استمرار الانتصارات وملاحقة الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي.

تشكيل النصر المتوقع ضد أبها اليوم

حارس المرمى: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: أيمن يحيى – علي العوجامي – محمد آل فتيل – أليكس تيليس.

الوسط الدفاعي: عبد المجيد الصليهم، أوتافيو.

الوسط الهجومي: ساديو ماني، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تنطلق مباراة النصر وأبها مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر قناة SSC 5HD، وأسندت شبكة قنوات SSC مهمة نقل فعاليات وأحداث المباراة للمعلقين رؤوف خليف وعيسى الحربين.