تحالف "أوبك +" قد لا يغير سياسة الإنتاج في اجتماعه غدا الأربعاء

قالت 5 مصادر في تحالف " أوبك +" إن من غير المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للمجموعة بأي تغير في سياسة إنتاج النفط خلال اجتماعها غدا الأربعاء بالتزامن مع بلوغ أسعار النفط أعلى مستوياتها هذا العام.

أوبك

ويعقد التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك " وحلفاء، اجتماعا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة غدا الأربعاء لدارسة تطورات السوق والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج التي اتفقوا بالفعل على تمديدها.

وارتفعت أسعار النفط هذا العام مدعومة بنقص في الإمدادات وهجمات على بنية تحتية للطاقة في روسيا والحرب في الشرق الأوسط.



ووصل خام برنت إلى 89 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، ارتفاعا من 77 دولارا في نهاية 2023.

وقال اثنان من المصادر طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لأنه غير مسموح لهما بالحديث علنا، إنهما يتوقعان اجتماعا سلسا، وأشارا إلى القرار السابق بتمديد تخفيضات الإنتاج. ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

واتفق أعضاء " أوبك +"، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق.

وتعد التخفيضات طوعية إذ لا يجري تقسيمها بين جميع أعضاء المجموعة.

إنتاج النفط

النفط

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن روسيا قررت التركيز على خفض إنتاج النفط بدلا من الصادرات في الربع الثاني من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك +.

وعندما ينتهي قرار الخفض الطوعي في نهاية يونيو/حزيران، من المقرر أن ينخفض ​​إجمالي التخفيضات من " أوبك +" إلى 3.66 مليون برميل يوميا بحسب المتفق عليه في خطوات سابقة بدأت في عام 2022.

تجمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة دول " أوبك +" الرائدة بما في ذلك السعودية وروسيا والإمارات.

وتجتمع اللجنة عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة، ويمكن بعد ذلك مناقشة التوصيات والتصديق عليها في اجتماع وزاري كامل يضم جميع الأعضاء.

النفط يرتفع بفضل بيانات التصنيع المتفائلة وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط

النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما أوقد شرارة صعود العقود الآجلة الأميركية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.

وصعد أسعار النفط العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران 37 سنتا إلى 87.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش.

وزادت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو/أيار 32 سنتا إلى 84.03 دولار للبرميل.