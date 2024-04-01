أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن "إل.إس.إي.جي" وشركة كبلر للمعلومات أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت بأكثر من 7% في مارس مقارنة بشهر فبراير إذ تسعى شركات التكرير لاقتناص النفط الرخيص.

النفط



وتستهلك المصافي في الهند النفط الروسي منذ توقف الغرب عن شراءه من موسكو وفرض عقوبات عليها في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.



وتظهر البيانات أن روسيا ظلت أكبر مورد للنفط إلى الهند تليها العراق والسعودية.



ومن المتوقع أن تنخفض واردات الهند من النفط الروسي في الأشهر المقبلة بسبب التحديات التي تفرضها العقوبات.



ومن المقرر أن تتلقى البلاد نحو 1.25 مليون برميل يوميا في أبريل، أي أقل بنحو 9% عن تدفقات مارس، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.



النفط قرب أعلى مستوياته في 5 أشهر وسط توقعات بتراجع الإمدادات

النفط



استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بالقرب من أعلى مستوياتها في 5 أشهر وسط توقعات بتراجع الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج "أوبك+" وهجمات على مصاف روسية إلى جانب بيانات قوية من قطاع الصناعات التحويلية الصيني دعمت توقعات بتحسن الطلب.



تراجعت أسعار النفط لخام برنت 10 سنتات إلى 86.90 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4% في الأسبوع الماضي.

وهبط أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط 3 سنتات إلى 83.14 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2% في الأسبوع الماضي.



ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة، اليوم الاثنين، بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.



وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها في إطار تحالف "أوبك+" بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية يونيو، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص إمدادات الخام خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي.



وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن شركات النفط الروسية ستركز على خفض الإنتاج بدلا من الصادرات في الربع الثاني من العام من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بشكل عادل مع الدول الأعضاء الأخرى في "أوبك+".



واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة عددا من مصافي النفط الروسية، الأمر الذي من المتوقع أن يخفض صادرات الوقود الروسية.



كما تلقت الأسعار دعما بعد أن أظهر مسح رسمي للمصانع أمس الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في 6 أشهر في مارس، مما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، حتى مع استمرار ضغط الأزمة في قطاع العقارات على الاقتصاد.

