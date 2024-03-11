الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

استقرار أسعار النفط.. وبرنت يسجل 82.34 دولار

النفط
النفط


استقر أسعار النفط لخام برنت القياسي خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، وظل يحوم قرب 82 دولارا للبرميل، بعدما محت المخاوف بشأن تراجع الطلب في الصين أثر استمرار الاضطرابات الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط وروسيا.

 

أسعار النفط

 

وسجلت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا طفيفا بلغ 26 سنتا إلى 82.34 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا إلى 78.24 دولار.

 

وانخفض كلا الخامين الأسبوع الماضي وسط بيانات صينية أشارت إلى ضعف الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

 

وتراجع أسعار النفط لبرنت 1.8% بنهاية الأسبوع رغم تداوله فوق مستوى 80 دولارا للبرميل لما يزيد قليلا عن شهر، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 2.5%.

 

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الكويت والسعودية وسلطنة عمان تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط

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تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6.308 مليون برميل

 

أسعار النفط العالمية

 

أسعار النفط


وأظهرت بيانات يوم الخميس أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في الشهرين الأولين من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لكنها كانت أضعف من الأشهر السابقة، ليتواصل اتجاه تراجع المشتريات من قبل أكبر مشتر للنفط في العالم.

 

وعلى جانب المعروض، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها فيما يعرف باسم أوبك+ مطلع هذا الشهر تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى الربع الثاني من العام الجاري.

 

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