استقرار أسعار النفط.. وبرنت يسجل 82.34 دولار



استقر أسعار النفط لخام برنت القياسي خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، وظل يحوم قرب 82 دولارا للبرميل، بعدما محت المخاوف بشأن تراجع الطلب في الصين أثر استمرار الاضطرابات الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط وروسيا.

أسعار النفط

وسجلت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا طفيفا بلغ 26 سنتا إلى 82.34 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا إلى 78.24 دولار.

وانخفض كلا الخامين الأسبوع الماضي وسط بيانات صينية أشارت إلى ضعف الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وتراجع أسعار النفط لبرنت 1.8% بنهاية الأسبوع رغم تداوله فوق مستوى 80 دولارا للبرميل لما يزيد قليلا عن شهر، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 2.5%.

أسعار النفط العالمية

أسعار النفط



وأظهرت بيانات يوم الخميس أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في الشهرين الأولين من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لكنها كانت أضعف من الأشهر السابقة، ليتواصل اتجاه تراجع المشتريات من قبل أكبر مشتر للنفط في العالم.

وعلى جانب المعروض، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها فيما يعرف باسم أوبك+ مطلع هذا الشهر تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى الربع الثاني من العام الجاري.