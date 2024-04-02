عائلة مبابي تهاجم لويس إنريكي.. قلة إحترام

يتصدر المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، حديث السوط الرياضي في الفترة الماضية، وذلك بسبب أزماته المتكررة مع نجم الفريق كيليان مبابي.



وكا لويس إنريكي منذ يومين باستبدال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي خلال مباراة الفريق مع مارسيليا، وحتي هذه اللحظة مازالت المشادات الكلامية قائمة بين المدرب وعائلة اللاعب الفرنسي.

وتغلب باريس سان جيرمان على مضيفه مارسيليا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلدوروم، ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الفرنسي.



وقرر إنريكي استبدال مبابي، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وشارك غونزالو راموس بديلاً عنه.

وبدا الاستياء على وجه مبابي أثناء استبداله، وصافح مدربه إنريكي بصورة فاترة، قبل التوجه لمقاعد البدلاء.

وبعد المباراة مباشرة، نشر مبابي صورة له يحمل شارة القيادة في ذراعه أثناء مغادرته الملعب مع تعليق “أعجبني ذلك”، ثم قام بتعديل المنشور حيث اكتفى بالصورة من دون تعليق.

وحسب صحيفة ليكيب، فإن عائلة كيليان ترى أن ما فعله إنريكي تجاه مبابي يعد قلة احترام، وهو ما اتضح بإظهار اللاعب غضبه عند تغييره مباشرة من خلال تعبيرات وجهه.

ووفقًا لتقرير صحيفة ليكيب على لسان مصدر من باريس سان جيرمان، فإن الوقت الحالي لن يشهد حربا بين إنريكي ومبابي بسبب سلوك المدرب الدائم بتغيير اللاعب أو وضعه على دكة البدلاء، لكن الأمور قد تنفجر في حال خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا.

ويخوض باريس سان جيرمان مواجهتين حاسمتين أمام برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي تحدد بشكل كبير معيار نجاح الفريق.

