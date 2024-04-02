رسميًا.. تعديل موعد إقامة بطولة كأس الخليج 2024

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم، الثلاثاء، عن اجراء تعديل في موعد إقامة بطولة كأس الخليج "خليجي 26″، بشكل رسمي والتي تحتضنها الكويت.

وكان من المقرر، أن تقام بطولة كأس الخليج “خليجي 26” على الأراضي الكويت خلال الفترة من 13 إلى 26 ديسمبر 2024.

وأكد الاتحاد الكويتي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”إكس”: “الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يُعلن أن الاتحاد الخليجي قرر تعديل موعد إقامة كأس الخليج ليقام خلال الفترة من 21 ديسمبر القادم حتى 3 يناير 2025”.

ويتصدر منتخب الكويت قائمة المنتخبات الأكثر حصولًا على بطولة خليجي، بعشرة ألقاب، علمًا بأن النسخة الحالية هي الخامسة بعد أعوام 1974، 1990، 2003، و2017.

وكانت المرة الأخيرة التي استضافت فيها الكويت بطولة كأس الخليج عام 2017، والتي قد توج فيها منتخب عمان، واستطاع أن تخطف أنظار الجميع بفضل التنظيم الجيد.