الفرنسي نبيل فقير يقترب من الدوري السعودي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب أحد لاعبي نادي ريال بيتيس الإسباني من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، يسعى نادي ريال بيتيس للتخلي عن نبيل فقير، بسبب الإصابات التي تعرض لها اللاعب والغيابات المتكررة، إذ يرى النادي الإسباني أن هذا الوقت المناسب، لبيع عقد اللاعب.

وأكدت الصحيفة السعودية أن اللاعب الفرنسي سعره يتراوح من 15 إلى 20 مليون يورو، وهذا ما ينتظره النادي الإسباني من عروض أندية الدوري السعودي.



وأشارت الصحيفة إلى أن فقير يرحب بالرحيل عن الفريق الإسباني، بل يفضل الانتقال إلى الدوري السعودي، مضيفة أن اللاعب كان يأمل في الذهاب إلى السعودية، في يناير الماضي لكنه لم ينجح في ذلك.

ويرغب نادي ريال بيتيس في التخلص من بعض لاعبيه في الفترة الحالية بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي ويأتي نبيل فقير في مقدمة اللاعبين المنتظر رحيلهم هذا الصيف.