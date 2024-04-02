رونالدو يحقق رقم مميز بعد ثلاثيته في شباك أبها

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر في قيادة فريقه لتحقيق التقدم بفريقه أمام أبها بـ دوري روشن السعودي وتسجيل ثلاثة اهداف في المباراة الجارية بينهما.

يقود رونالدو هجوم النصر اليوم أمام أبها في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

افتتح رونالدو التسجيل لـ النصر في الدققية 11 من عمر المباراة من كرة ثابته واضاف النجم البرتغالي الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة 21، قبل ان يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 42.

بثلاثية رونالدو اليوم وصل إلى المساهمة رقم 69 منذ إنضمامه إلى النصر، حيث شارك مع العالمي في 60 مباراة سجل خلالها 54 هدف وصنع 13 آخرين.



بدأ النصر اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: أليكس تيليس – إيميريك لابورت – محمد فتيل – نواف بوشل

الوسط:عبدالمجيد الصليهم – أوتافيو مونتيرو – سامي النجعي

الهجوم: عبدالرحمن غريب – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو