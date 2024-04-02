رئيس جامعة النيل يهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية

تقدَّم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، بأصدق التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية اليوم، لفترة رئاسية جديدة.

وقال رئيس جامعة النيل إن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر لفترة رئاسية ثالثة هي بمثابة عبور حقيقي للجمهورية الجديدة واستكمال لمسيرة بناء بدأت منذ عشر سنوات وستستمر بفضل حكمة القائد وإيمان الشعب المصري العظيم بكل الجهود التنموية التي تمت على أرض مصر منذ تولي السيد الرئيس حكم البلاد.

وحيا رئيس جامعة النيل ما جاء على لسان الرئيس السيسي في خطابه التاريخي اليوم أمام مجلس النواب والذي جدد فيه الرئيس السيسي العهد مع الشعب المصري على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون، متسلحين بعراقة تاريخ لا نظير له بين البلاد، وعزيمة حاضر أشد رسوخا من الجبال، وآمال مستقبل يحمل بإذن الله كل الخير.. لبلدنا وشعبنا.

وعاهد رئيس جامعة النيل الرئيس السيسي بأن تكون الجامعة والعاملين بها وخريجيها والمنتسبين إليها في خدمة مسيرة العمل والبناء لتحقيق مزيد من التنمية الشاملة في كل ربوع مصر، وأن يؤدي الجميع عمله بكل جهد وإخلاص.

الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية على فترة رئاسية جديدة بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية.

وينص اليمين الدستورية على: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وأطلقت المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بـ تنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030، إذ تنص المادة 40 من الدستور على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه".