فتح باب التقديم المبكر في جامعة النيل الأهلية 2024

أعلنت جامعة النيل الأهلية فتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي 2024/2025 بمصروفات العام الدراسي الماضي حتى 31 مارس الجاري.

وأتاحت جامعة النيل الأهلية التقديم في الكليات الآتية: كلية إدارة الأعمال، وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، وكلية التكنولوجيا الحيوية.

مميزات جامعة النيل الأهلية

وتتميز جامعة النيل الأهلية بتقديم تعليم متميز في مجالات متنوعة، من خلال التعلم العملي والتطبيق العملي الذي يعكس ثقافتنا التعليمية الفريدة، وتقديم تدريبات عملية إلزامية تضمن تخرج الطلاب وتتاح من خلال شراكاتنا مع هيئات وشركات محلية ودولية وعالمية.

كما تتميز جامعة النيل الأهلية بأن خريجيها يتواجدون في أكثر من 20 دولة حول العالم، وأنها توفر شهادة مزدوجة بكلية إدارة الأعمال وبرامج التبادل الطلابي مع جامعات عالمية مرموقة لطلاب الجامعة.

وتوفر جامعة النيل الأهلية بيئة تعليمية حديثة، إذ يتم تطبيق أحدث أساليب التعليم واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التدريس والتعلم.

كما تتميز جامعة النيل الأهلية بتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الطلاب عن طريق تطوير الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تجارية ناجحة.

ويتمكن طلاب جامعة النيل الأهلية بعد الالتحاق بالجامعة التخرج في أقل عدد سنوات دراسية تصل إلى ثلاثة سنوات ونصف.



يمكنك التقديم المبكر في كليات جامعة النيل الأهلية من هنا.

