تحسين نظارات السباحة الذكية من Form لعام 2024

في عام 2019، أطلقت شركة Form زوجًا من النظارات الواقية مع شاشة مدمجة تعرض البيانات في الوقت الفعلي عند السباحة. وبالنظر إلى عدد الأشياء التي قامت بها الشركة في المرة الأولى، فإن كلمة اليوم لخليفتها، Smart Swim 2، هي التحسين. لكن مجموعة من التحسينات الإضافية تعني أيضًا أنه لا يوجد سبب يدعو للترقية.

Smart Swim عبارة عن زوج من نظارات السباحة الفاخرة مع صندوق مكتنز ("حزمة التكنولوجيا") متصل بكوب عين واحد وكريستال في العدسة المقابلة. باستخدامه، يمكنك رؤية إحصاءاتك مثل معدل ضربات القلب والمسافة وأوقات الانقسام والمزيد على شاشة عرض الدليل الموجي دون الاضطرار إلى كسر إيقاعك.

تم نقل الكثير عن لعبة Swim 2 من النموذج الأول، بما في ذلك واجهة المستخدم ذات الزرين، ودقة العرض (72 × 40) والعديد من الأجزاء الداخلية. أدت إضافة مستشعر معدل ضربات القلب (الذي تقول الشركة إنه تم تعديله ليعمل بشكل جيد في الماء) إلى تقليل عمر البطارية إلى 12 ساعة من 16 ساعة. لكنني لست متأكدًا من أن هذه مشكلة حقيقية إلا إذا كنت تخطط لذلك السباحة في القناة الإنجليزية.

وبدلاً من ذلك، قامت شركة Form بتقليص النموذج الحالي وإدخاله، حيث أصبحت الحزمة التقنية أصغر بنسبة 15 بالمائة من سابقتها. كما تم العمل على الراحة والملاءمة، مع أحزمة أطول وأكثر قابلية للتعديل ومجموعة واسعة من جسور الأنف القابلة للتبديل. أوه، وكان هناك بعض الميزات التي تم دمجها في أجهزة الجيل الأول والتي ظلت خاملة حتى الآن. المزيد عن ذلك لاحقًا.



كان مؤسس النموذج دان آيزنهاردت موجودًا في الطابق الأرضي حيث كان جنون الأجهزة القابلة للارتداء في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كانت شركته الأخيرة، Recon Instruments، تصنع شاشات عرض محمولة على الرأس قبل فترة طويلة من قيام Google بإخراج Glass من الباب. بعد التفكير في البداية في خطط صنع جهاز يمكن ارتداؤه يركز على السباحة ثم التخلي عنه، أطلقت زوجًا من النظارات الذكية للتزلج بالشراكة مع Oakley قبل صنع Jet، وهي وحدة تركز على ركوب الدراجات تحت اسمها.



جذبت هذه النجاحات المبكرة انتباه شركة Intel بينما كانت تبحث عن الشيء الكبير التالي في مجال الحوسبة. لقد اشترت شركة Recon، من بين شركات الأجهزة القابلة للارتداء الأخرى، مع استراتيجية العمل الذكية المتمثلة في ... تشغيلها جميعًا قبل خفض خسائرها بعد بضع سنوات. بمجرد إغراق شركة Recon، عاد أيزنهاردت وزملاؤه إلى المنتج الذي أسسوا شركة Recon في الأصل من أجل متابعته، وهو عرض السباحة الذي يتم ارتداؤه على الرأس.

إنها ليست عملية معقدة للبدء بمجرد تنزيل التطبيق وإقرانه بنظاراتك. قم بتشغيله بالضغط لفترة طويلة على زر الطاقة والتنقل عبر قائمة الخيارات باستخدام الزر الآخر. يمكنك اختيار حمام سباحة أو مياه مفتوحة أو منتجع صحي للسباحة - وهذا الأخير متاح لصالات رياضية شريكة محددة. إذا كنت في حوض السباحة، يمكنك بعد ذلك تحديد طوله من قائمة الخيارات القياسية والضغط على زر البدء، حيث تقوم أغطية الرأس بتتبع حركتك تلقائيًا.

ولكي أكون صادقًا، لم يتغير الكثير عن الإصدار الأول من حيث التشغيل والاستخدام. إذا كنت تريد المزيد من التفاصيل، فيمكنك العودة وقراءة مراجعتي الأصلية التي ستجعلك في وضع جيد جدًا. الاختلافات الوحيدة حقًا هي أنك تحصل على معدل ضربات القلب على الشاشة. وإذا ساعدتك الذاكرة، فإن العلامات التي توضح لك الوقت الذي تعتقد فيه غطاء الرأس أنك تسبح وعندما تكون في حالة راحة، تكون أكثر وضوحًا ويتم تحديثها بشكل أكثر انتظامًا. ولكن هذا كل شيء، حقا.

الآن، هل تتذكر عندما أشرت إلى أن الجيل الأول من النموذج يحتوي على بعض المعدات الإضافية التي ظلت خاملة؟ تظهر لعبة SwimStraight لأول مرة على لعبة Swim 2 ولكنها ستأتي أيضًا إلى أجهزة الجيل الأول - طالما قمت بالتسجيل للحصول على اشتراك التطبيق المتميز. كما ترى، يوجد مقياس مغناطيسي في الحزمة التقنية يمكنه أن يعمل كبوصلة، وسيمنحك اتجاهًا مباشرًا أثناء السباحة. عند التنشيط، يتحول النصف السفلي من الشاشة إلى عرض البوصلة، مما يعرض لك عنوانًا دقيقًا نسبيًا.

تم تصميم SwimStraight للسباحين في المياه المفتوحة الذين سيعتمدون على المعالم لرسم مسارهم. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بجولة في بحيرة أو في البحر، فقد تقوم بكسر السكتة الدماغية مرة كل بضع دقائق للتأكد من أنك تصطف مع العوامة. لكن الأظهرت لي الشركة بيانات القياس عن بعد لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والتي توضح أن هذه التصحيحات المتقطعة تتسبب في انحراف السباحين عن مسارهم كثيرًا. وحيث أنه إذا كانت هناك بوصلة حية في عينك في جميع الأوقات، فسوف تكون قادرًا على الحفاظ على المسار المقصود بشكل أو بآخر.

لن أكذب، لقد أذهلتني هذه الميزة أكثر بكثير من أي عمل آخر، نظرًا لطبيعة الأجهزة ذات التقنية المنخفضة. قم بتحريك رأسك وقد تضطر إلى تأخير طفيف حيث تلحق البوصلة باتجاهك ولكن بخلاف ذلك يكون الأمر سريعًا جدًا.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق HeadCoach في الخريف الماضي على نظارات الجيل الأول ويتم الاحتفاظ بها بالمثل خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع المميز. ينظر النظام إلى عناصر مختلفة من النموذج الخاص بك، مثل درجة دوران رأسك وتدحرجه، ومدى سرعة تحويل رأسك إلى الجانب للتنفس. ثم يسجل لك من أصل 99 لكل جانب من هذه الجوانب، مع دروس فيديو واقتراحات للتحسن. يمكنك بعد ذلك وضع هذه الاقتراحات على نظارتك في المرة القادمة التي تذهب فيها إلى حمام السباحة، حتى تتمكن من الحصول على فكرة حقيقية عما تفعله وكيفية تحسين الأمور.