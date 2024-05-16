الأهلي والترجي.. حماية العرين بـ "الحراس الشباب" كلمة السر في نهائي أفريقيا

يستعد الاهلى لمواجهة الترجى التونسى في رادس في العاشرة مساء السبت المقبل في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما يقام لقاء الإياب في الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولى.

ويمتلك الفريقان عناصر أساسية هذا الموسم، وكان أبرزها مركز حراسة المرمى، حيث يمتلك الأهلي والترجي حارسان شباب تألقا وقدما مستوى متميز جعل الأنظار تلتفت إليهما بالإشادة وكانت لهما الكلمة العليا في وصول أنديتهما للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا ففي الأهلي تسببت إصابة الحارس الأول للنادي محمد الشناوي منذ يناير الماضي، في إعطاء الفرصة للحارس الشاب مصطفى شوبير ليقدم الأخير موسم متميز محليا وإفريقيا جعله الأحق في المشاركة بعد إشادة الجميع بقدراته لحراسة العرين الأحمر.

بينما في المقابل يقدم الحارس التونسي صاحب الـ 20 عاما أمان الله مميش، موسم رائع مع فريق الترجي على المستويين المحلي والإفريقي ليقود فريقه لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويقود أمان الله مميش حملة الترجي لاستعادة الزعامة في مسابقة دوري الأبطال والتتويج باللقب الخامس في تاريخه والأول منذ 2019.

مواجهة مميش وشوبير تخطف الأنظار في نهائي افريقيا

يتشابه الحارسان في العديد من الأمور يأتي في مقدمتها السن المتقارب حيث يمتلك شوبير 24 عاما بينما أمان الله مميش 20 عاما.

خاض مصطفى شوبير 7 مباريات في المسابقة القارية لم يتلق فيها مرماه أي هدف، بينما خرج أمان الله مميش بشباك نظيفة في 10 مباريات من 11 مباراة شارك فيها.

يملك حارسى الأهلي والترجى جينات وراثية للتميز فى حراسة المرمى حيث أن مصطفى شوبير حارس الأهلى هو نجل أحمد شوبير حارس العرين الأحمر ومنتخب مصر الأسبق، والذي يعمل حاليا في مجال الإعلام. كما يعد أمان الله مميش هو نجل طارق مميش حارس المرمى الترجى التونسى الأسبق ويعمل حاليا كمدرب حراس مع نادي الأهلي الليبي.

كولر يدرس فك شفرة حارس الترجي

يبحث مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في إيجاد ثغرة تساعد لاعبي المارد الأحمر لفك طلاسم حارس الترجى وذلك من خلال مشاهدة تسجيلات للمباريات التي شارك مميش.

كما خصص كولر فقرة لتدريب المهاجمين على التسديد المباشر واستغلال العرضيات للتسجيل، وذلك لضمان تجهيز كل العناصر للنهائى الأفريقي.

وأصبح أمان الله مميش واحدا من أفضل الحراس الذي دافعوا عن مرمى الترجى وخطف الأنظار مؤخرا.

الكاف يبرز موهبة شوبير ومميش

تسبب تألق الحارسين شوبير ومميش للأهلي والترجي في أن يلقى الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الضوء على الثنائي وأعتبرهما من المواهب المعجزة في مركز حراسة المرمى وكان لهما دورا في وصول فريقهما إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.